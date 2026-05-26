悉尼燈光節89架無人機墜海　今明兩晚表演被迫取消｜有片

澳洲一年一度的悉尼燈光節（Vivid Sydney）發生無人機表演事故。



由於技術故障，數十架無人機星期一（5月25日）晚在達令港（Darling Harbour，意譯為情人港）上空表演時墜入庫基灣（Cockle Bay）。主辦方隨後宣布，原定於5月26日和27日晚舉行的無人機表演取消。

5月25日晚的悉尼燈光節無人機表演：

當地媒體發布的影片顯示，多架無人機在飛行過程中突然發生故障並墜海。一名圍觀者問道：「它們本來是要這樣的嗎？」另一人回答：「我覺得不是。」

負責演出的公司SkyMagic說，事故是由於無線電頻率發生變化所致，共有89架無人機墜入庫基灣。

燈光節主辦方向法媒表示，由於「突發技術問題」，接下來兩晚的無人機表演將取消，並為給觀眾帶來的失望和不便致歉。

主辦方說，事故中無人受傷，所有無人機均墜落在預先劃定的安全隔離區域內，沒有無人機落在該區域之外。

悉尼燈光節是一年一度的冬季藝術節，也是澳洲規模最大的燈光藝術節之一，通常在每年5月底至6月中旬舉行，持續約三周。活動涵蓋無人機表演、煙花及燈光藝術展演，地點遍布悉尼市中心多個區域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

