俄羅斯副總理慨嘆中俄差距：中國有無人機我們只有蜂蜜與螃蟹

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）5月20日晚上結束對中國的訪問。有美媒認為，俄羅斯與中國之間的不平衡正日益顯現。俄羅斯副總理特魯特涅夫（Yury Trutnev）近日在中國出席一個展會時無奈地表示：「中方展示了無人機與機器人，而俄方卻只有蜂蜜與螃蟹」。



據《華盛頓郵報》報道，西方官員和分析人士表示，中國在全球舞台上的經濟和政治實力持續成長，而普京卻似乎正處於自2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來最弱勢的時期之一。

2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（右）與到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在簽字儀式上握手。（Reuters）

俄羅斯經濟步履蹣跚，西方的懲罰性制裁加劇了莫斯科對北京的依賴。

近日在哈爾濱舉辦的俄中經濟關係貿易展上，俄羅斯副總理魯特涅夫難掩對兩國能力差距的失望之情。

魯特涅夫在展會上向記者表示：「當我看到我們只有蜂蜜和螃蟹，而我們的朋友們（中國）擁有無人機和機器人時，我不得不承認，我有點沮喪，」他同時也是普京的遠東事務特使。

魯特涅夫其後強調：「我們必須繼續（俄羅斯與中國之間）進行科技交流，因為科技為現代世界各國的發展創造了機會。」