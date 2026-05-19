普京專機抵達北京展開國事訪問　王毅迎接

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）應中國國家主席習近平邀請，5月19日至20日對中國進行國事訪問。普京19日晚搭乘專機抵達北京，由中共中央政治局委員、外交部長王毅接機。普京訪華期間，中俄兩國元首將就雙邊關係發展、各領域合作以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。



圖為2026年5月19日，俄羅斯總統普京專機抵達北京。（央視截圖）

俄方塔斯社報道，普京此行將討論涉及雙邊關係的多項議題，以及國際事務。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，俄中雙邊關係涵蓋方方面面，涉及很多領域，包括人文、教育、高新技術等。

根據俄方公布，本次陪同訪華的代表團陣容豪華，成員涵蓋能源、工業、交通、金融等多個領域，包括多名俄羅斯副總理、部長以及大型企業負責人。

雙方還將簽署約40份文件，包括政府間、部門間及商業協議，涵蓋工業、貿易、運輸、建築、創新、教育、電影製作及核能等多個領域，並包括新聞機構間的合作。

應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2026年5月19至20日國事訪問中國。他在訪華前發表錄影講話，重申俄中兩國加強發展關係。（Telegram@news_kremlin）

普京在訪華前曾發表錄影講話，重申俄中兩國加強發展關係。他表示，很高興應習近平邀請再次訪華，認為定期互訪和舉行俄中元首會晤，是俄中全方位發展兩國關係、挖掘其真正無限潛力的重要且不可或缺的一部份。