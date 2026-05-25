伊朗稱管控霍爾木茲屬合法權利　代表訪阿曼討論通航問題

伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）5月24日表示，管控霍爾木茲海峽是伊朗的「合法權利」，伊朗將針對所有敵對行為作出「強硬且前所未有」的回應，並將通過打破海上封鎖啟動反制措施。另外，伊朗代表同日到訪阿曼，就霍爾木茲海峽通航的一系列原則進行討論，以保障航運、貿易及供應鏈安全。



圖為2025年11月4日，伊朗德黑蘭舉行反美反以集會，伊朗最高利益評估委員會（Expediency Discernment Council）成員雷扎伊（Mohsen Rezaei）出席。（Getty Images）

警告或退出核不擴散條約

雷扎伊表示，歷史經驗證明，對霍爾木茲海峽的控制，是伊朗保障國家安全的「合法且關鍵的權利」。伊朗對該海峽的管理非為阻斷自由貿易，而是為了防止不安全和軍事入侵。

他表示，任何侵犯霍爾木茲海峽及波斯灣的敵對行為，都將被伊朗嚴厲回應。如果敵對行為持續，退出《不擴散核武器條約》（NPT）是伊朗戰略選項之一，認為此舉將給敵方帶來嚴重後果。

這張攝於2026年4月22日的照片中，可以看見船隻在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

伊朗官員：霍爾木茲的管理不會恢復到戰前狀態

伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人也稱，霍爾木茲海峽的管理不會恢復到戰前狀態，該海峽目前由伊朗控制，在戰爭狀態結束後，伊朗可以為船舶通行提供便利。

他又表示，伊朗並未就其濃縮鈾庫存問題與美國進行談判，伊朗絕不會從現有立場上後退，美國除了接受伊朗的條件別無他法。

另外，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）同日率領外交和法律代表團訪問阿曼，與阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）舉行會晤。

據指出，加里巴巴迪轉達了伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）的口信，內容涉美伊談判相關情況，及強調伊方希望以安全、可持續方式恢復霍爾木茲海峽通航。

會晤結束後，阿曼與伊朗代表團舉行擴大會議，討論依據國際法規範，就依據國際法規範霍爾木茲海峽通航的一系列原則進行討論，並探討如何建設和發展相關能力，以保障海運、貿易及供應鏈運輸安全。