一邊炸伊朗　一邊推《亞伯拉罕協議》大和解　特朗普的幻想家劇情

經過過去幾天的外交波折，市場基本上還是一致認為特朗普（Donald Trump）將會「TACO」退縮，在一場「不可能的戰爭」和「差勁協議」（按：伊朗革命衛隊語）之間，選擇接受「差勁協議」，讓霍爾木茲海峽得以重開。布蘭特原油期貨價格日前跌穿每桶100美元之後，雖然因為美軍在當地時間周一（25日）深夜再炸伊朗目標而有所反彈，但依然維持在百元以下的水平。

周一稍早時，負責伊朗對美談判的國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），以及伊朗央行行長赫馬提（Abdolnaser Hemmati）高調出訪卡塔爾，亦似乎意味着美伊邁向達成協議有一定程度的進展。

伊朗方面要求在解封霍爾木茲海峽之前要事先得到美國解凍其部分海外資產，當中有大約120億美元正被凍結在卡塔爾，包括一筆2023年由韓國轉到卡塔爾、一度獲拜登當局解封的60億資金。

2026年5月23日，伊朗議會議長卡利巴夫在伊朗德黑蘭會見巴基斯坦國防軍總司令穆尼爾元帥。（Reuters）

美國政府的立場是，美國願意解除對伊朗石油的制裁和港口封鎖，換取伊朗解封霍爾木茲海峽，並與美國進入核問題談判，但進一步的解除制裁和資金解凍則還需看伊朗在核問題上面的讓步和行動。

由於特朗普求和心切，如果部分解凍伊朗資金能夠促成霍爾木茲海峽開通，讓全球能源供應和經濟開始逐步恢復正常，這可能是一宗特朗普能夠接受的交易。

奧巴馬伊朗核協議2.0？

問題是，美國和伊朗似乎將要達成的協議，看起來其實只是附加了「重開霍爾木茲海峽」條款的「奧巴馬伊朗核協議2.0」。

根據特朗普自己25日的說法，伊朗的濃縮鈾要麼「立即移交給美國，運回國內銷毀」，要麼「就地或在另一個可接受的地點銷毀，並由原子能委員會或同等機構見證此過程」。如果伊朗真的同意此等做法，其實這跟該國在2015年達成核協議後將其擁有的97％濃縮鈾交給俄羅斯一般。

5月25日，特朗普表示：「濃縮鈾（核塵埃！）將要麼立即移交給美國，運回國內銷毀；要麼（最好是）與伊朗伊斯蘭共和國合作及協調，就地或在另一個可接受的地點銷毀，並由原子能委員會或同等機構見證此過程與事件。」（Truth Social截圖）

而特朗普的另一個條件，就是要伊朗在20年內放棄提煉濃縮鈾。而伊朗只願意接受更短的年期，或者在某段時間之後，恢復不能用於製造核武的低濃縮鈾提煉。特朗普對於「奧巴馬核協議」的最大批評之一，就是其對伊朗提煉濃縮鈾的限制條件是有15年限期的，而不是永久性的。

在美伊協議內容經媒體廣傳之後，特朗普第一任期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就在社交媒體上批評此等協議與奧巴馬時代由前副國務卿舍曼（Wendy Sherman）等人主導談回來的協議無異：「給伊朗革命衛隊付款去建造大殺傷力武器，再去恐嚇全世界」。此言論馬上引來白宮聯絡辦公室主任公開「爆粗」反駁。

前國務卿蓬佩奧在X平台上發文批評特朗普料將與伊朗達成的協議。（X截圖）

但若然這就是特朗普能夠跟伊朗談回來的方案，事實確是如此－－打了兩場伊朗戰爭之後（去年6月的一次性轟炸，以及本年的近40天戰爭），特朗普換來的就是跟他在2018年單方面退出的「奧巴馬核協議」差別不太的核協議。

特朗普明顯非常在意人們把他的協議跟奧巴馬相提並論，在過去兩天之內，多次在其Truth Social上發文批評奧巴馬核協議，並配以簡單易明的迷因（meme）圖片去嘗試說服人們他的協議跟奧巴馬差很遠（以下）。

對於不明就裏的特朗普支持者而言，或許一個迷因圖就能在他們心中構成「特朗普做得比奧巴馬好」的印象。但任何對伊朗核問題稍有認識的人，也不可能看不穿特朗普第一任期對伊朗採取「極限施壓」，破壞核協議，第二任期打了兩場戰爭，最後只能談回一個「奧巴馬核協議2.0」的荒謬。

而本年的伊朗戰爭，更有可能給予伊朗一個長期控制霍爾木茲海峽的機會。日前，彭博就率先報道伊朗正同海峽對岸的阿曼商討長久收費機制的事宜。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）25日亦表明，伊朗不會徵收通行費，但將會有同阿曼合作徵收的「服務費」，諸如導航、保護環境的費用等－－這種做法其實就同土耳其對博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）船隻按重量徵收的服務費一般。

轟炸無改停火大勢

在伊朗時間25日至26日之交，美軍向伊朗主要港口兼海軍基地阿巴斯港（Bandar Abbas）附近的導彈發射目標，以及被指正在佈置水雷的伊朗船隻發動攻擊。美國中央司令部聲稱這是保護美軍的行動。有高層官員表示美軍受到伊朗地對空飛彈的威脅。

2026年5月22日，在伊朗阿巴斯港的海灘附近，可見到霍爾木茲海峽上的船隻。（Reuters）

根據《紐約時報》5月12日引述的美國情報，經過近40天密集轟炸之後，伊朗已經重建了其在霍爾木茲海峽周邊33個導彈基地當中30個的行動能力，而且伊朗依然部署其近70％的可移動發射台，並保留了大約70％的戰前導彈庫存。

美軍這種攻擊看起來是要向全世界展示美方並不害怕再次開火。不過，美伊停火以來已經發生過零星交火，此等開火沒有改變特朗普不願升級戰爭的大勢。

特朗普正在面對的一個重大難題，就是如何把「奧巴馬核協議2.0」－－如果能達成的話－－重新包裝成他本人的重大外交勝利。

「中東大和解」的幻想

於是，他竟然想出了一個辦法，就是把促進阿拉伯和穆斯林國家同以色列建交的《亞伯拉罕協議》與他和伊朗的協議互相綑綁。

2020年9月15日，巴林外交部長、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普與阿聯酋外交部長，於美國華盛頓白宮南草坪參與簽署《亞伯拉罕協議》，實現以色列與部分中東鄰國關係正常化。（Reuters）

在25日的一條Truth Social帖文中，特朗普宣布，「在美國為整合這個極為複雜的拼圖而付出了所有努力之後，最低限度，應該強制要求所有這些國家同時簽署《亞伯拉罕協議》」。他還公開點名沙特、卡塔爾、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦等未有加入《亞伯拉罕協議》的國家。

不過，這種「點名」本身已經透露了《亞伯拉罕協議》對特朗普的公關宣傳性質－－土耳其、埃及和約旦早就同以色列建立了外交關係，加入與否只是一種形式，情況同去年為了討好特朗普而「加入」、但早已承認了以色列國的哈薩克一般。

《亞伯拉罕協議》由特朗普2020年促成，當時有阿聯酋、巴林、摩洛哥和蘇丹加入。拜登上任之後也沿襲此一政策，在哈馬斯2023年10月發動襲擊引爆加沙戰爭之前，一直希望爭取到沙特同以色列建交。

圖為2025年10月21日，以無人機拍攝的加沙城（Gaza City）一處居民區，大量建築物因戰火遭到破壞。（Reuters）

不過，由於以色列在加沙持續造成的人道災難和戰爭罪行，加上現時以色列政府也繼續以加大對黎巴嫩的軍事行動來試圖破壞美伊談判，而且反對巴勒斯坦建國幾乎已經變成了以色列人的多數共識，要「有意義地」擴大《亞伯拉罕協議》可算是「緣木求魚」，只能是特朗普幻想之中的情節。

在其Truth Social帖文中，特朗普甚至提到伊朗加入《亞伯拉罕協議》的前景：「如果伊朗與我（作為美利堅合眾國總統）簽署協議，讓他們也成為這個無與倫比的世界聯盟的一部分將是一份榮耀。中東將會變得團結、強大且經濟實力雄厚，世界上任何其他地區或許都無法與之相比！」

特朗普也假戲真做，指示下屬游說各國加入：「由發佈這條TRUTH帖文，我要求我的代表開始並成功完成讓這些國家簽署加入這項已具歷史意義的《亞伯拉罕協議》的程序。」

（Wikimedia Commons, Gemini）

有巴基斯坦官員就向路透社表明，美伊協議同《亞伯拉罕協議》「互不相關，也無法強行掛鉤。」

「國際危機組織」（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）亦表示：「特朗普正試圖將伊朗協議當作《亞伯拉罕協議》的續集來推銷：對以色列有利、對該地區有利，且對華盛頓來說態度夠強硬。」

「但他只是在用一個幻想取代另一個幻想——從迫使伊朗投降，變成假裝一紙脆弱協議就能奠定中東的新秩序。」

2026年5月25日，美國總統特朗普在美國維珍尼亞州阿靈頓的阿靈頓國家公墓舉行的陣亡將士紀念日活動期間，於紀念露天劇場發表講話。（Reuters）

如果特朗普和伊朗遲遲不能談成協議，我們不能排除像埃及、約旦這些本來已經跟以色列建交的國家會形式上「加入」《亞伯拉罕協議》，作為給予特朗普的一個下台階。不過，真正有意義的中東大和解，絕對沒有可能在這次特朗普TACO之下的「奧巴馬核協議2.0」中達成。

特朗普絞盡腦汁作勝利宣傳的幻想家（fantasist）劇情，與其最初尋求伊朗政權更迭的戰爭一樣，將會遇上冷酷現實的嚴厲挑戰。