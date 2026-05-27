貝理雅撰文狠批工黨　對國家沒有周詳計劃　繼續自欺欺人只會敗選

英國前首相貝理雅（Tony Blair）發表文章，指責首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、有意挑戰相位的曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）及前衛生大臣施卓添（Wes Streeting）放棄中間路線，將工黨的未來置於危機之中。貝理雅警告，工黨「近乎無限的自欺欺人能力」代表極有可能在下屆大選敗選。



英國《衛報》5月26日報道，在一篇長達5700字措辭嚴厲的文章，貝理雅抨擊現任首相施紀賢及其潛在繼任人。

貝理雅呼籲政府削減福利支出，取消對石油和天然氣的限制，並改善與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關係。

據報道，對於一位工黨前首相而言，這篇文章的發表實屬罕見，很可能會在工黨內部引發強烈反彈，因為貝理雅的政治遺產在黨內仍極具爭議。

貝理雅表示，黨內其他人試圖罷免施紀賢是一個錯誤，他說：「工黨是在玩火；更準確地說，是在與工黨自身的未來，以及國家的未來在玩火。如果不從政策辯論開始，那麼領導層是否更迭都無關緊要。」

貝理雅指：「在我們弄清楚要推行甚麼政策方向之前，就試圖逼迫首相下台，這不是一種嚴肅的處事方式。」

貝理雅抨擊貝安德及其黨魁競爭對手施卓添，指責他們在稅收和支出方面提出的理念已被一些嚴肅的政府所摒棄。他認為，工黨應該在失去右翼席位後向左傾斜是一種「由來已久的錯覺」，並稱「在執政期間這樣做是危險的」。

貝理雅亦批評施紀賢就美國向伊朗發動戰爭的處理方式，儘管大多數民調顯示施紀賢應對伊朗戰爭的做法在公眾中頗受歡迎。他強調，美國必須信任英國為盟友。他還批評削減國際援助的做法，稱這削弱了英國的影響力，並表示施紀賢試圖在弱勢地位下與歐洲進行談判。

貝理雅強調，韋雅蘭（Angela Reyna）提出的就業權利法案、文立彬（Ed Miliband）提出的淨零排放計劃、逐步取消石油和天然氣許可證，以及財相李韻晴（Rachel Reeves）提高最低工資和國民保險金並改變非居民身份的決定都是關鍵失誤。所有這些政策都造成「英國企業面臨的是逆風，而非順風。」

貝理雅認為，政府現在應該清除所有阻礙人工智能相關業務成長的障礙，大幅推動規劃改革，扭轉其北海能源政策，並對福利制度進行根本性改革，同時也應努力修復與特朗普政府的關係。

2026年4月14日，英國倫敦，前首相貝理雅爵士（Tony Blair）出席前工黨議員兼部長伍拉斯（Phil Woolas）的葬禮。（Getty）

他說：「如果沒有這樣一項既激進又明智的計劃，英國將繼續從歐洲大國聯賽降級滑向深淵。」