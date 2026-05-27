伊朗解除長達88日網絡封鎖　官員：已從中國引進管控網絡設備

伊朗正式結束長達88天的全國互聯網封鎖。網路監測機構NetBlocks表示當地時間5月26日伊朗網路連通率回升至 86%，移動與固網服務逐步恢復，但主流社交媒體如WhatsApp依舊遭到限制。



在逐步恢復網路接入的同時，伊朗最高網路空間委員會成員、前國家廣播電視台IRIB台長穆罕默德·薩拉夫拉茲（Mohammad Sarafraz）5月23日向《法拉茲報》透露，德黑蘭已從中國引進相關硬體設備，計劃搭建長效管控體系，意圖永久限制全球網路連接，並推行分級上網模式，僅允許特定人群在嚴密監控下訪問外網。

2026年5月18日，伊朗德黑蘭，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出席公共關係官員集會時發表講話。（Getty）

據伊朗媒體報道，此次解封由總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）下屬網路空間機構表決推進，隨後遭到一家行政法院暫時中止相關政令。目前，國內各方也對解封網絡存在明顯分歧，令網路開放進程充滿變數。