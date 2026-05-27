金秀賢金賽綸案神反轉　Youtuber金世義涉散布虛假訊息及誹謗被捕

韓國警方拘捕了一名涉嫌誹謗演員金秀賢的YouTuber。警方和檢方指控，經營熱門YouTube頻道「橫豎研究所」（Hover Lab）的金世義涉嫌篡改證據，謊稱金秀賢曾與當時未成年的女演員金賽綸交往。金秀賢的經紀公司金世義被捕後發聲明稱：「最終，通過法律程序和徹底調查，真相得到了證明。」



據朝鮮日報報道，金秀賢的經紀公司「金牌得主」（Gold Medalist）同日發聲明稱：「我們非常感謝調查部門根據客觀證據查明真相所做出的努力。」

金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（YouTube@橫豎研究所）

據報道，金世義被指控透過YouTube及其他平台散佈虛假訊息，聲稱金秀賢曾與當時未成年的已故演員金賽綸交往，並聲稱金賽綸的死是金秀賢施壓要求其償還債務直接導致。

金世義還被控利用人工智能（AI）技術竄改一段被指是金賽綸留下的錄音，損害金秀賢的名譽。首爾中央地方法院於26日舉行逮捕令審查聽證會，並簽發了逮捕令，理由是「存在銷毀證據和潛逃風險」。

對此，金牌得主經紀人公司指：「橫豎研究所對金秀賢提出的所有質疑和證據均已被證實為虛假信息」，並指出法院已確認包括誹謗和威脅在內的指控的嚴重性。聲明補充說：「金秀賢一年前在記者會上承諾：我不會要求你們相信我，我會用行動證明。」並強調：「過去一年，金秀賢一直致力於兌現這個承諾。我們衷心感謝所有相信他、等待他的人。」

金秀賢2025年三月召開記者會，承認與金賽綸的戀情，但否認這段戀情發生在金賽綸未成年的時候。之後，他以散步假訊息為由，對金世義及金賽綸的家人提出誹謗訴訟。