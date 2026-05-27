王毅晤捷克副總理　籲中捷關係重返健康發展軌道

中共中央政治局委員、外交部長王毅5月26日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間會見捷克副總理兼外長馬青卡（Petr Macinka）。



馬青卡表示，非常榮幸應邀出席中方倡議召開的安理會高級別會議，在這一重要平台闡述捷方立場。中國是捷克在亞洲的重要合作夥伴，同中方建立健康穩定關係符合捷利益。

他稱捷克新政府堅定奉行一個中國政策，這一立場絕不會改變，願同中方加強溝通，增進互信，用好直航等便利條件，促進民間交往，逐步推動捷中關係重回正軌，恢復各領域交流合作。

2026年5月26日，中國外交部長王毅會見捷克副總理兼外長馬青卡。（中國外交部）

王毅表示贊同馬青卡上午的發言，面對當前全球挑戰，大國尤其需要發揮應有作用，率先遵守國際法治，率先踐行多邊主義，率先支援中小國家，率先維護和平穩定，這才是大國應有的樣子。

他稱習近平主席提出四大全球倡議，就是為了更好應對全球挑戰，推動構建人類命運共同體，中方將繼續履行好應盡國際責任，為中小國家仗義執言、主持公道，維護好以聯合國為核心的國際體系。

王毅指出，今年是中捷戰略夥伴關係建立10周年，中方願同捷方共同努力，排除干擾障礙，改善雙邊關係，重振傳統友好，雙方要加強對話合作，增進政治互信，逐步擴大經貿、旅遊等領域務實合作，牢牢把握雙邊關係發展正確方向。

他又指台灣問題是中國內政，希望捷克政府踐行一個中國原則，以更多積極正面做法抵制弱化消極言行，夯實雙邊關係政治基礎，推動中捷關係重返健康發展軌道。