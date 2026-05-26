伊波拉｜泰國要求從民主剛果與烏干達入境人士隔離21天
撰文：洪怡霖
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世界衛生組織（WHO）宣布伊波拉（Ebola）疫情構成國際關注的突發公共衛生事件後，泰國公共衞生部周二（5月26日）表示，泰國已加強對伊波拉病毒的防範，對所有來自剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）和烏干達的旅客實施21天強制隔離。
泰國公共衞生部常務次長瓊薩曼（Somruk Jungsaman）表示，根據新規定，來自或途經這兩個非洲國家的旅客，如果未出現任何症狀，將被隔離在指定的隔離設施中至少21天。
瓊薩曼在聲明中表示，出現與伊波拉疾病相符病徵的人將被隔離在指定的政府醫院，隔離期至少與上述隔離期相同。
他指出，所有此類入境人員將通過曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport，機場代碼BKK）入境，這是受影響地區旅客唯一獲准入境的口岸。他還補充說，泰國政府將承擔前72小時的隔離費用，之後入境者則需自行支付。
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