伊波拉襲剛果　美國傳教士醫生撤離嘆：死亡人數令人震驚是現實

伊波拉（Ebola）疫情在非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）肆虐，多名醫護人員相繼染疫。美國傳教士醫生拉羅謝爾（Patrick LaRochelle）在暴露於病毒後緊急撤離，目前於布拉格接受隔離觀察。



事發於5月11日及之前，拉羅謝爾在布尼亞CME醫院工作期間，先後治療2名女性及1名發燒男孩，來自疫情核心蒙布瓦盧地區的3人之後相繼死亡。雖然醫院工作人員曾對他們進行過伊波拉病毒檢測，但結果呈現陰性，因為他們檢測的是錯誤的病毒株，不是目前正在流行的罕見病毒株本迪布焦型毒株（Bundibugyo）。

拉羅謝爾回憶，為男孩抽血時他只戴了一隻手套，且醫院未將病童適當隔離。他其後收到WhatsApp訊息，確認伊波拉已入侵醫院，這才令此前的不明病例豁然開朗。拉羅謝爾表示，撤離前曾與妻兒通話，「心想這可能是最後一次見到他們」。

2026年5月26日，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）的醫務人員正為感染了伊波拉病毒的Tibenderana Katho Blaise博士下葬。（Reuters）

拉羅謝爾目前在布拉格布洛夫卡醫院的塑料隔離罩內，截至本周一（5月25日）仍無病徵，並已接受實驗性單株抗體治療。他透過Zoom受訪時說：「過去十年我最以美國人自豪的時刻，就是我被撤離的時候。令人難過的是，絕大多數人，尤其是我在剛果的朋友無法獲得這種待遇。」

與此同時，他工作的CME醫院已人滿為患，多名員工接連病倒，防護物資如手套、肥皂嚴重短缺；隔離帳篷更遭人焚燒，醫護人員甚至受到病人家屬威脅。

拉羅謝爾剛得知，一名他稱為「布萊斯醫生」的剛果同事已疑似因伊波拉去世。他感嘆：「剛果的死亡數量之大令人震驚，這就是剛果的現實。」