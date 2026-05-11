俄烏互相指控違反停火協議 澤連斯基：已向俄提交換俘千人名單
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布，俄羅斯與烏克蘭同意在5月9至11日停火三日。不過，俄羅斯國防部、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）均在10日表示，對方未遵守美國斡旋的停火協議。另外，澤連斯基表示，烏俄雙方將以「千人換千人」的方式交換戰俘，烏方已向俄方提交1000人名單，目前仍就相關的保證事宜與美方溝通，希望美方能積極行動，確保換俘協議有效執行。
俄羅斯國防部於10日表示，自停火開始以來，特別軍事行動區內共記錄到烏軍超過1.6萬次違反停火制度的行為。
俄羅斯衛星通訊社引述消息稱，過去一天，烏軍對俄軍陣地發動了至少676次炮擊，並使用無人機實施了6,331次攻擊。
報道指出，在烏方違反停火制度的情況下，俄軍做出對等反應，對烏方多管火箭炮系統、火炮和迫擊炮陣地，以及無人機發射地點等實施了報復性打擊。
路透社同日引述烏克蘭官員稱，俄羅斯無人機攻擊了靠近前線的地區，造成扎波羅熱（Zaporizhzhia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和赫爾松（Kherson）至少各一人死亡，另赫爾松、哈爾科夫（Kharkiv）均有多人受傷。烏克蘭總參謀部也表示，自9日凌晨以來，雙方在戰線上已發生200多次衝突。
澤連斯基表示，俄羅斯雖避開大規模空襲和導彈襲擊，但仍在部份前線持續發動攻擊。
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