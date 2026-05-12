烏克蘭反腐部門搗破洗錢集團　澤連斯基辦公室前主任葉爾馬克涉案

烏克蘭當局5月11日公布，烏克蘭反腐敗局（NABU）與反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）聯手破獲一個涉嫌洗錢的有組織犯罪集團，成員包括總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公室前主任葉爾馬克（Andriy Yermak）。



圖為2024年1月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在基輔同行。 （Reuters）

當局聲明指出，葉爾馬克涉嫌參與一個犯罪集團，該集團透過首都基輔郊外的一處高檔住宅項目洗錢約1,050萬美元。據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）稱，當局已向葉爾馬克送達了一份通知書，列明其涉嫌違反的法規，案件仍在調查中。

烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax）報道，葉爾馬克向媒體表示，暫不對反腐部門的說法發表評論，等調查結束後再作出回應。他又稱，自己除擁有一套公寓，不持有其他不動產。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在會面後發表講話。（Getty Images）

葉爾馬克現年54歲，曾擔任總統辦公室主任和烏方談判代表團團長，是總統澤連斯基的親信和重要外交助手。

去年11月，涉案金額近1億美元的烏克蘭能源腐敗案醜聞曝光，反腐部門對葉爾馬克住所進行搜查，隨後他被迫辭職。