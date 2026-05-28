美造紙廠化學糟爆炸增至2死　9工人失蹤料無生還可能

美國華盛頓州一間日資造紙廠26日發生化學糟內爆炸事故，當局27日指死者增至2人，另有9名工人失蹤，相信已無生還希望。這宗事故另造成8人受傷，當中包括一名消防員。



圖為2026年5月26日，位於美國華盛頓州朗維尤市（Longview）的日資造紙廠Nippon Dynawave Packaging Co.，發生化學儲槽內爆及破裂的現場畫面。 （Reuters）

逾55萬加侖化學溶液泄漏 流入附近河道

消防部門於27日確認，肇事工廠Nippon Dynawave Packaging Co.的化學儲槽破裂，約55萬至57萬加侖的「白液」（用於製造紙漿的氫氧化鈉和硫化鈉溶液）泄漏。

經檢測水樣證實，已有溶液流入哥倫比亞河（Columbia River），當局仍在進行進一步評估，尚未發現對周邊空氣品質，又或工廠所在朗維尤市（Longview）食水系統造成影響。不過，當局仍建議民眾遠離部份地區，並指發現約10多條魚死亡。

圖為2026年5月26日，美國華盛頓州朗維尤市（Longview）的造紙廠發生化學爆炸後，民眾集會悼念死難者。（Reuters）

地方媒體指出，事發後因擔心儲槽可能進一步坍塌，搜救工作一度暫停。至搜救人員隨後確認，儲槽內液體比預期少，且儲槽結構夠穩定，搜救工作繼續。

不過，消防部門指出，截至27日上午，當局已搜索所有可能區域，尚未尋獲失蹤的9名工人，但認為他們已無生還可能。當局因此宣布，行動從救援改為搜尋遺體。

圖為2026年5月26日，位於美國華盛頓州、發生化學糟內爆事故的造紙廠Nippon Dynawave Packaging Co. 入口。（Reuters）

Nippon Dynawave Packaging Co.的母公司日本製紙集團（Nippon Paper Group）於27日發聲明，向死難者家屬致以深切慰問和哀悼。代表華盛頓州的民主黨籍聯邦參議員默里（Patty Murray）表示，將敦促相關部門徹查事故起因。