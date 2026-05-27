美國華盛頓州日資造紙廠化學爆炸　至少1死9人傷

美國華盛頓州5月26日有日資工廠發生化學爆炸，消防部門形容為「重大化學爆炸」，有9名工人和1名消防員被送往醫院，可以確認有人死亡，但暫未確認具體人數。美國廣播公司（ABC）則引述醫院消息稱，事故至少造成1人死亡、多人受傷。



2026年5月26日，美國華盛頓州朗维尤市（Longview）有日資工廠發生化學爆炸。圖為事發現場。（X截圖）

事發於當地上午7時許，地點為位於朗維尤市（Longview）的Nippon Dynawave Packaging Co.，該公司為日本製紙集團（Nippon Paper Group）全資子公司。

據該公司和當地執法部門的聯合聲明稱，該廠一個裝有「白液」（一種用於造紙的氫氧化鈉和硫化鈉的化學溶液）的糟罐破裂並發生內爆（implosion），造成化學品泄漏，多人遭到化學灼傷和吸入性損傷，傷者經即場緊急處理後送院。

消防部門表示，該槽罐容量為8萬加侖，當時裝載量約為60%。當局接報後派出約40名消防員和醫護人員，以及一支危險物品處理小組趕到現場，努力穩定現場狀況，對其他民眾未造成直接威脅，但要求居民避開事發區域。

ABC報道，收治傷者的醫院PeaceHealth St. John Medical Center表示，共有9人被送往該院，當中一人已經死亡。傷者有6人情況良好，另外兩人需要轉院。

2026年5月26日，美國華盛頓州朗维尤市（Longview）有日資工廠發生化學爆炸。圖為事發現場。（X截圖）

綜合美國Newsweek及新華社報道，該廠房聘有約1,000名工人，生產牛皮紙漿及紙品包裝。

而在這宗爆炸發生之際，南加州仍在處理另一宗化學品緊急事件，航空航天化工廠GKN Aerospace的大型儲罐受損，存在嚴重泄漏及爆炸危機，數千名居民仍然處於疏散狀態。