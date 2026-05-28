美國前CIA高層涉盜公款被捕　家中查獲逾300根金條、35隻名錶

美國中央情報局（CIA）一名擁有最高機密許可權的前高層官員拉什（David Rush）遭逮捕起訴，他被指盜竊公款，在家中藏匿價值逾4000萬美元（約3.1億港元）金條，同時還被揭發近二十年間持續虛報個人履歷。



法庭文件顯示，執法人員5月18日搜查其住所，查獲約300根金條，價值超過4000萬美元（約3.1億港元）、200萬美元（約1566萬港元）現金及35隻名貴腕錶（大多為勞力士），部分贓款也在其辦公區附近儲藏室找到。

據調查顯示，去年11月至今年3月，拉什多次以工作開支為由申領資金，套取外幣與大量黃金。拉什辯稱金條是「工作相關的開支」，但調查人員發現其將款項挪作個人使用，並指控其「明知故犯」。

美媒2026年5月28日報道，美國中央情報局（CIA）的前高級官員拉什（David Rush）被指盜用公款，在家中藏匿價值超4000萬美元金條。（Getty）

此外，拉什入職及晉升時多次造假，謊稱擁有多所院校學位、海軍飛行員資質與任教經歷，相關證件均查無實據。中情局在內部查核時發現違法線索後，將案件移交聯邦調查局（FBI），多方正聯合開展全面調查。

目前，涉案財物基本已追回，相關訴訟在維珍尼亞州（Virginia）東區法院提起，拉什的律師暫未回應指控。