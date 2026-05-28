特朗普：中國曾佔美國便宜　如今重新尊重我們了

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月27日召開內閣會議時提到，早前訪華與中國國家主席習近平進行了精彩的會晤，中美關係現時非常良好，美國與中國在商業上的合作大有可為。



特朗普在內閣會議上談到早前訪華行：

特朗普向記者表示：「多年來，他們（中國）像從未有人被剝削過一樣剝削我們。現在，我們與中國的合作利潤非常豐厚。」（For years and years they ripped us off like nobody ever got ripped off. Now it's very profitable business that we do with China)

特朗普強調：「他們（中國）再次尊重我們的國家。我們擁有世界上最強大的軍隊，遙遙領先。」(They have respect for our country again. We have the strongest military in the world, by far)

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮舉行內閣會議期間，與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）交談。（Reuters）

特朗普5月13至15日對中國進行國事訪問，期間與習近平舉行多次會面。特朗普參觀了天壇，並到中南海與習近平茶敘。