香格里拉對話明登場　未設中國主題專場

香格里拉對話（The Shangri-La Dialogue，簡稱香會）將從星期五（5月29日）起，一連三天在新加坡舉行。



最新香會日程表顯示，今年香會沒有安排中國主題專場。

按慣例，當中美兩國防長都出席香會時，美國防長會先在星期六的全體會議上發表演講，中國防長則在星期天的全體會議上發言。根據最新香會日程，星期天早上全體會議討論的主題是，「應對全球競爭中的地區緊張局勢」（Managing Regional Tensions Amid Global Competition） ，而非中國主題專場。

中國國防部長董軍2024年6月2日在新加坡出席香格里拉對話安全峰會發表演講（Reuters）

中國國防部長董軍2024年代表中國出席香會時，曾圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言。

董軍去年沒有參加香會，當時香會也未安排中國主題專場。去年率團出席香會的中國人民解放軍國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將，曾在「亞太海事安全合作」為主題的專題會議上發表講話。

據了解，中國今年大概率也不會派高層級代表出席香會。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

