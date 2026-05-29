王滬寧晤英國跨黨派議員代表團　稱中方願加強兩國政黨交往

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧周四（28日）會見赴華出席第十四屆中英政黨對話的英國跨黨派議員代表團。他表示，中方願同英方共同落實兩國領導人重要共識，加強政黨交往，增進政治互信，推動兩國互利合作取得更多成果。



2026年5月28日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京會見英國跨黨派議員代表團。（中國外交部圖片）

王滬寧表示，今年1月，國家主席習近平會見到訪的首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），雙方一致同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，為兩國關係發展指明了方向，中國全國政協願為此作出積極貢獻。

英國前首席內閣大臣、英中協會會長李達德（David Lidington）等表示，此行目睹中國更大發展成就，一個繁榮穩定的中國符合各方利益。英方重視對華合作機遇，讚賞中國為全球治理所作貢獻，願同中方加強互利合作和多邊協調，促進共同發展與世界和平穩定。