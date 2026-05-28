美國防長開會擦特朗普鞋　稱其偉大比肩林肯及華盛頓｜有片

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在5月27日（周三）召開的內閣會議上，將總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與前總統林肯 (Abraham Lincoln）和喬治·（George Washington）相提並論。他認為，特朗普就像「華盛頓和林肯，他們都曾在面臨艱鉅任務時挺身而出，以歷史性的方式為美國人民謀福祉。」



赫格塞思將特朗普與前總統林肯及華盛頓相提並論：

赫格塞思在會上表示：「當你回顧伊朗過去47年來，對我們及我們人民發動的戰爭，你會發現在總統任期內，只有一位總統站出來說，他們（伊朗）永遠不會擁有核武。」

赫格塞思指：「是您創造了條件，確保美國人民和世界免受這個世代面臨的威脅。」

赫格塞思認為：「所以，當你授權開展『史詩狂怒行動』（Epic Fury）時，就像你談到『倒影池』（reflecting pool）行動時一樣，我們沒有像過去在伊拉克及阿富汗戰爭後那樣，沿用我們以往的戰爭方式。相反，你說我們要採取更明智的策略，我們要以壓倒性的優勢，我們要使用最大殺傷力，我們要讓他們屈服。」

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）一同出席內閣會議。（Reuters）

赫格塞思總結道：「所以，無論是他們沉沒在波斯灣的海軍，還是他們的空軍、防空系統或國防工業基地，他們或許擁有導彈，但他們現在無法製造更多，也無法製造更多無人機，也無法造更多船了。」