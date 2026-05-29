求職必殺技！ 美國女面試後發送一份文檔　年薪130萬工作到手

面試後要怎麼做比較容易拿到offer？一般最常看到的建議是寄感謝信，但美國一名女子除了寄感謝信外，還附上一份「90天入職計劃」，詳細列出若獲得這份工作，將在入職後的前30日、60日和90日內完成哪些目標，最後成功拿到年薪16.5萬美元（約130萬港元）的科技業工作機會。



現年33歲、居住在三藩市的珍．康（Jean Kang），於2021年參加設計軟體公司Figma的高級專案經理面試。面試結束後，她主動附加了一份PDF檔案，規劃出入職後的藍圖。她表示，沒有人預期或要求她準備這份資料，她這麼做是為了主動向對方展現「如果錄用我，你們能得到什麼」，並藉此證明自己具備無需手把手指導，就能獨立運作。

居住在三藩市的珍．康（Jean Kang），於2021年參加設計軟體公司Figma的高級專案經理面試。（示意圖，Getty Images）

依面試細節推敲痛點 自製藍圖展現即戰力

珍·康透露，她是根據先前幾輪面試中所學到的資訊來建構這份路線圖。在撰寫大綱時，她會自問：對方為何招聘這個職位、他們在尋找什麼、此職位會帶來什麼影響、如何證明自己是最合適的人選以及目前可以立刻展示的能力。接著她反向推導，擬定出前30天「建立關鍵關係」、60天「理解核心業務優先事項」，以及90天「對齊專案計畫」等具體目標。

為了完成目標，她甚至列出細部步驟，包括與產品支援、銷售、員工管理和領導層的同事見面，理解當前財政年度的業務目標，並熟悉企業支援模式。此外，她還特別使用Figma的設計工具，在文件上加上貼紙等個人化點綴，藉此展現誠意與個人特質。幾天後，她順利收到錄取通知，團隊對其給予了極高的評價。

專家認同多走一步 換位思考突圍

職場專家也認同寄送感謝信的效益。求職網站ZipRecruiter執行長伊恩．西格爾（Ian Siegel）曾於2023年3月指出，這可能是超越其他競爭者的關鍵優勢，並建議求職者應比普通感謝信更進一步，例如主動提案或解釋如何填補公司的技能空缺。

前Google高階主管珍妮．伍德（Jenny Wood）也在2025年3月表示，在感謝信中加入3到4句話來闡述如何推動公司發展或解決痛點，能展現出求職者對業務與目標的重視。

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