250元美鈔將印特朗普肖像　財長：沒任何不妥

美國將於7月4日慶祝建國250週年，假如獲得國會批准，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正準備印製一張新的250美元紀念鈔票，鈔票上可能會印有他的肖像。美國聯邦法律禁止在美元鈔票印上在世人物的肖像，財長貝森特（Scott Bessent）5月28日回應媒體質詢時表示，他認為將美國總統，或者說過去的美國總統，印在250週年紀念鈔上並沒有什麼不妥之處。



美國財政部發言人向英國廣播公司（BBC）表示，該部門正針對這項立法進行「適當的規劃和盡職調查」。

貝森特在記者會上回應《華盛頓郵報》有關250美元紀念鈔的報道：

提出這項立法的議員表示，面額為250美元的鈔票將象徵美國今年慶祝建國250週年。如果獲得批准，這將是特朗普將自己的頭像、姓名和肖像印在國家機構和象徵物上的又一例證。

儘管250美元鈔票的設計方案尚未公開，但美國財政部下屬機構，負責開發和生產美國貨幣的雕版印刷局（BEP）已要求提供設計方案。 《華盛頓郵報》率先報道了財政部的這項計劃。

財政部發言人在一份聲明中表示：「如果這項立法授權最終簽署成為法律，雕版印刷局將積極投入製作250美元紀念鈔，以恰當地紀念我們偉大國家建國250週年。」

作為美國建國250週年慶典的一部分，特朗普的簽名已確定將出現在美國紙幣上。

這項新法案由南卡羅萊納州共和黨眾議員威爾遜（Joe Wilson）2025年提出，需要獲得眾議院和參議院的批准。

5月28日，在白宮簡報會上，當被問到可能出台的新法案時，財長斯貝森特（Scott Bessent）表示，「一切都取決於」國會，雖然財政部正為法案通過做好準備，但財政部將依法行事。

他也表示，他認為在國家建國250週年之際，在紀念鈔票上印上現任總統的頭像「並無不妥之處」。