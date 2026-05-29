Blue Origin旗下New Glenn火箭爆炸｜測試現場爆出超大火球｜有片

5月28日晚上，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，現場傳出熊熊烈火。



據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報道，爆炸發生在美東時間晚上9時左右。藍色起源公司表示，事故中無人受傷。

藍色起源公司在一份聲明中表示：「我們在今天的測試過程中遇到異常情況。所有人員均已確認安全。我們將根據最新情況提供更新信息。」

事發於美東時間周四晚上約9時，地點為當地的太空發射綜合大樓36號（編號為LC-36）。當時藍色起源正進行發射前最後階段的「熱火測試」（hotfire test），工作人員點燃了New Glenn火箭第一級引擎短暫運作。

不過，測試尚未完成，火箭便發生爆炸，巨大火球照亮中部佛州夜空，方圓數十公里的民居均感到震動。社交平台瘋傳爆炸片段，

根據，FOX35 Orlando氣象學家Noah Bergren形容這是「有記錄以來最大的火箭爆炸之一」。

爆炸消息傳出後，多隻太空概念股於美股夜盤交易時段暴跌下跌。火箭發射公司Rocket Lab（RKLB）跌近2%，通訊衛星公司AST SpaceMobile（ASTS）跌幅一度更超過一成。

卡納維拉角太空部隊基地也在另一份聲明中確認，「所有人員均已確認安全，無人受傷或死亡。」

藍色起源公司原計劃於28日（周四）晚上為火箭加注燃料，以進行火箭發動機的試射。

藍色起源公司由亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）擁有，該公司4月成功發射第三枚「新格倫」火箭。

這枚火箭原計劃於6月4日執行第四次「新格倫」任務，為亞馬遜的Leo網絡服務發射48顆衛星。 Leo服務與全球首富馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）是競爭對手。

測試期間，這48顆衛星並未搭載在火箭上。目前尚不清楚發射台和地面設備受損程度，也不清楚修復需要多長時間。