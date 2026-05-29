中加回暖添變數？王毅訪問前夕　加拿大軍艦穿越台灣海峽

中國外長王毅訪問加拿大前夕，加拿大國防部周四（28日）證實，加拿大皇家海軍護衛艦「夏洛特敦號」（HMCS Charlottetown）上周穿越台灣海峽。中國駐加拿大大使早前方才公開警告加拿大不要增加在台海的軍事活動。



根據《環球郵報》報道，加拿大國防部發言人普蘭（Andree-Anne Poulin）表示，加拿大海軍護衛艦「夏洛特敦」號於22日進行了例行的台灣海峽航行，並於次日完成了航行。

王毅於當地時間周四（28日）晚間抵達加拿大，展開為期三天的訪問。這是中國外長十年來首次訪加，是在今年1月中加兩國達成新的夥伴關係後，雙方鞏固合作的重要一步。《環球郵報》報道指，在美方保護主義抬頭和關稅壓力加劇的背景下，兩國尋求擴大合作與貿易聯繫。

5月26日，中國外長王毅在紐約聯合國出席會議後，將轉赴加拿大展開三日訪問行程。（Reuters）

4月下旬，中國駐加拿大大使王鏑警告說，加拿大海軍繼續通過台灣海峽，或有任何加拿大議員訪問台灣，可能會損害兩國之間新的「戰略夥伴關係」。

《環球郵報》報道指，加拿大政府正積極尋求出口市場多元化並吸引新的外國投資，中國被視為關鍵選擇之一。然而，渥太華在國家安全議題上仍堅持其既有立場。本月初，加拿大國防部長麥金蒂（David McGuinty）指出，渥太華認為台灣海峽是「國際水域」。