特朗普稱將拍板美伊和平協議　德黑蘭批說法不盡真實

美國總統特朗普（Donald Trump） 5月29日指出，他當天將決定是否與伊朗達成和平協議。他表示，華府將解除對伊朗海上封鎖，但堅持德黑蘭須開放荷莫茲海峽並同意永遠不得擁有核武；不過，伊朗方面的消息人士則稱，特朗普對協議說法不盡真確，「真假參半」（mixture of truth and lies）。



法新社報道，特朗普周五在自家社交媒體平台Truth Social發文指，他將在白宮戰情室開會，以做出最終決定。他表示，伊朗「將立即完成」清除荷莫茲海峽水雷的行動，而美國對伊朗港口的海上封鎖「現在將解除」，讓油輪和其他輪船得以重新航行。

特朗普說：「伊朗必須同意永遠不擁有核武器或核彈。荷莫茲海峽必須立即開放，不得收費，允許雙向船運自由航行。」他還明確表示，伊朗境內的濃縮鈾庫存「將由美國發掘…並與伊朗伊斯蘭共和國及國際原子能總署（IAEA）密切協調合作後，將其銷毀。」

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行內閣會議時用手指向某人。（Reuters）

另一方面，伊朗法斯通訊社（Fars news agency）其後引述知情人士報道，特朗普近期關於可能達成結束中東戰爭協議的言論是「真相與謊言的交織」。其中，報道提及「特朗普聲稱伊朗有義務在不收取通行費的情況下開放荷莫茲海峽，但協議文本中根本沒有這項條款。」

至於特朗普主張華府與德黑蘭將協調銷毀伊朗濃縮鈾，報導指出，「知情人士強調，這不僅沒有出現在合作備忘錄中，而且這項說法從根本上毫無根據。」