民主剛果伊波拉疫情嚴竣　世衛總幹事今訪重災區

非洲剛果民主共和國伊波拉（Ebola）疫情嚴竣，（Democratic Republic of the Congo，又稱民主剛果，或剛果金），世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已抵達該國首都金沙薩（Kinsasha），將於周五（29日）轉抵位於東北部的疫區伊圖里省（Ituri），指導救援工作。



根據世衛截至5月24日（最新可用數據）的數據，自5月15日宣布疫情爆發以來，剛果民主共和國已有10例確診伊波拉死亡病例和223例疑似伊波拉死亡病例；確診和疑似病例超過 1000宗。

世界衛生組織警告稱，病毒的實際傳播範圍可能要廣泛得多，或已經在一段時間內悄悄傳播。譚德塞重申，世衛不支持透過旅遊禁令來遏制這場疫情，認為「作用不大」。

剛果民主共和國伊波拉（Ebola）疫情嚴竣，2026年5月28日，在烏干達國防軍成員在烏干達關閉與剛果民主共和國的邊境後指揮民眾。（Reuters）

由於伊波拉疫情集中在當地礦產資源豐富的地區，該地區也是當地武裝組織「爭地盤」的地區，使醫療救援工作更加複雜。「衝突和流離失所，讓一切都變得更加艱難，」譚德塞說。 「我直接呼籲該地區所有交戰各方宣布停火。」

目前尚無針對引發此疫情的邦迪布焦伊波拉病毒株（Bundibugyo strain）的疫苗或治療方法，而此次伊波拉疫情規模已屆史上第三。非洲聯盟衛生機構負責人讓卡塞亞周四表示，疫苗應該在年底前方可準備就緒。

美國官員周四向路透社表示，肯尼亞已批准美國的請求，在東非國家肯亞開設一個隔離設施，用於隔離接觸過伊波拉病毒的美國人。