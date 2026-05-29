民主剛果伊波拉疫情嚴竣 世衛總幹事今訪重災區
撰文：毛詠琪
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非洲剛果民主共和國伊波拉（Ebola）疫情嚴竣，（Democratic Republic of the Congo，又稱民主剛果，或剛果金），世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已抵達該國首都金沙薩（Kinsasha），將於周五（29日）轉抵位於東北部的疫區伊圖里省（Ituri），指導救援工作。
根據世衛截至5月24日（最新可用數據）的數據，自5月15日宣布疫情爆發以來，剛果民主共和國已有10例確診伊波拉死亡病例和223例疑似伊波拉死亡病例；確診和疑似病例超過 1000宗。
世界衛生組織警告稱，病毒的實際傳播範圍可能要廣泛得多，或已經在一段時間內悄悄傳播。譚德塞重申，世衛不支持透過旅遊禁令來遏制這場疫情，認為「作用不大」。
由於伊波拉疫情集中在當地礦產資源豐富的地區，該地區也是當地武裝組織「爭地盤」的地區，使醫療救援工作更加複雜。「衝突和流離失所，讓一切都變得更加艱難，」譚德塞說。 「我直接呼籲該地區所有交戰各方宣布停火。」
目前尚無針對引發此疫情的邦迪布焦伊波拉病毒株（Bundibugyo strain）的疫苗或治療方法，而此次伊波拉疫情規模已屆史上第三。非洲聯盟衛生機構負責人讓卡塞亞周四表示，疫苗應該在年底前方可準備就緒。
美國官員周四向路透社表示，肯尼亞已批准美國的請求，在東非國家肯亞開設一個隔離設施，用於隔離接觸過伊波拉病毒的美國人。