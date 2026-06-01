聯合航空乘客藍牙設備名「爆粗」惹安全疑慮　航班被迫折返重檢

美國聯合航空（United Airlines）一架國際航班5月29日，因一名乘客的藍牙設備名稱出現「不雅髒話」，引發安全疑慮後緊急折返，成為近一個月內美聯航第三宗重大飛機安全事件。



該航班從紐瓦克自由國際機場起飛，預計飛往西班牙馬略卡島（Mallorca）帕爾馬（Palma），機上載有190名乘客與12名機組人員。

有報道稱，該航班起飛後，機場接獲通報，飛機上有乘客用「四個特殊字母組成的單詞」命名自己的藍牙設備，引發安全疑慮。機組人員隨後要求全體乘客關閉藍牙裝置，但現場仍有兩組設備持續開啟。班機與芝加哥總部聯繫後，決定安全優先、立即返航。

資料圖片：乘客們在芝加哥歐海爾國際機場的美國聯合航空（United Airlines）的航廈設施前排隊等候。（Reuters）

航班當晚降落至新澤西州紐瓦克（Newark）國際機場，隨即啟動安檢程式，確認無安全隱憂。事後美聯航未公布事件詳細原因。旅客隔日改搭新機組執勤的替代航班，順利抵達目的地。

這宗返航事件也讓美聯航近期飛安爭議再受關注。過去四周已累計三宗重大狀況，包含日前有乘客試圖闖入駕駛艙導致航班改道，以及5月初客機降落撞上路燈與貨車、造成司機受傷的意外，連串事件突顯美聯航近期營運與飛安狀況頻繁出問題。