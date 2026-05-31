香格里拉對話｜孟祥青：日本軍國主義未除　沒資格談國際防務合作

中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青5月30日出席香格里拉對話時發表講話，質疑日本沒有徹底清算軍國主義，沒有資格在國際場合大談防務合作。出席對話會的日本防衛大臣小泉進次郎翌日反駁相關軍國主義指控，並對未能在會上與中方會晤感遺憾。



央視報道，孟祥青周六在香格里拉對話第一場平行分組會議中發表上述講話，稱今年是遠東國際軍事法庭開庭80周年，該審判把日本在第二次世界大戰中的軍國主義罪行永遠「釘在歷史恥辱柱」上，也是奠定戰後國際秩序的重要法理基石。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

孟祥青續表示，如今有一些勢力公然美化戰爭罪行，宣揚錯誤的二戰史觀，甚至做出實際行動突破戰後和平體制約束。

他表示：「一個沒有徹底清算軍國主義遺毒的國家，有沒有資格在國際場合大談防務合作？能不能贏得國際社會，尤其是曾經被它侵略過的亞洲國家的信任？我深表懷疑。殷鑑不遠，今天的世界又處在新的十字路口，我們必須警惕任何軍國主義思潮藉機復活，切實維護二戰成果和戰後國際秩序。」

2026年5月31日，中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學孟祥青在新加坡舉行的香格里拉對話會上聆聽發言。（Reuters）

中日關係持續惡化下，中國外交部5月曾表示日本正一步步踏上「新型軍國主義」的歧途，並呼籲亞太各國堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動，共同捍衞亞太和平秩序。

小泉進次郎反駁「新型軍國主義」指控

小泉進次郎周日出席會議時回應有關「新型軍國主義」的指控，質疑日本既沒有核武器也沒有戰略轟炸機，卻無故被貼上了該標籤，強調日本一貫尊重包括《聯合國憲章》在內的國際法，並為維護和加強自由開放的國際秩序做出了真誠的努力。

2026年5月31日，日本防衛大臣小泉進次郎在新加坡舉行的香格里拉對話會上發表演說。（Reuters）

小泉進次郎強調，他對未能在會中與中方會晤感遺憾，但對話的大門始終敞開，日方將繼續致力於與包括中國在內的相關國家溝通，以維護區域和平與穩定。