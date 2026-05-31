香格里拉對話｜孟祥青：日本軍國主義未除 沒資格談國際防務合作
撰文：劉耀洋
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中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青5月30日出席香格里拉對話時發表講話，質疑日本沒有徹底清算軍國主義，沒有資格在國際場合大談防務合作。出席對話會的日本防衛大臣小泉進次郎翌日反駁相關軍國主義指控，並對未能在會上與中方會晤感遺憾。
央視報道，孟祥青周六在香格里拉對話第一場平行分組會議中發表上述講話，稱今年是遠東國際軍事法庭開庭80周年，該審判把日本在第二次世界大戰中的軍國主義罪行永遠「釘在歷史恥辱柱」上，也是奠定戰後國際秩序的重要法理基石。
孟祥青續表示，如今有一些勢力公然美化戰爭罪行，宣揚錯誤的二戰史觀，甚至做出實際行動突破戰後和平體制約束。
他表示：「一個沒有徹底清算軍國主義遺毒的國家，有沒有資格在國際場合大談防務合作？能不能贏得國際社會，尤其是曾經被它侵略過的亞洲國家的信任？我深表懷疑。殷鑑不遠，今天的世界又處在新的十字路口，我們必須警惕任何軍國主義思潮藉機復活，切實維護二戰成果和戰後國際秩序。」
中日關係持續惡化下，中國外交部5月曾表示日本正一步步踏上「新型軍國主義」的歧途，並呼籲亞太各國堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動，共同捍衞亞太和平秩序。
小泉進次郎反駁「新型軍國主義」指控
小泉進次郎周日出席會議時回應有關「新型軍國主義」的指控，質疑日本既沒有核武器也沒有戰略轟炸機，卻無故被貼上了該標籤，強調日本一貫尊重包括《聯合國憲章》在內的國際法，並為維護和加強自由開放的國際秩序做出了真誠的努力。
小泉進次郎強調，他對未能在會中與中方會晤感遺憾，但對話的大門始終敞開，日方將繼續致力於與包括中國在內的相關國家溝通，以維護區域和平與穩定。
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