特朗普：未收到伊朗暫停對話消息 雙方談判正快速推進
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月1日表示，尚未收到伊朗有關暫停對話的消息，強調將繼續實施海上封鎖。他其後又宣布，與伊朗的談判仍在進行，且正快速推進。
特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時稱，尚未收到伊朗有關暫停談判的消息，「說實話，我覺得我們之間的交流已經太多了。我認為保持沉默會很好，而且這種沈默可能會持續很長時間」。
他補充說，「這並不意味著我們要去那裡大肆投擲炸彈。我們將繼續維持（海上）封鎖」。他同日接受CNBC訪問時也稱，「說實話，我不在乎談判是否結束……我一點也不在乎」。
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）同日稍早時間報道，由於以色列持續在黎巴嫩和加沙開展軍事行動，伊朗談判團隊暫停通過中間人與美國對話和文本交換，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。
在特朗普宣布已分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）方面通電話，雙方同意為當前緊張局勢降溫後，他又宣布，美國與伊朗的談判正在繼續，且正快速推進。
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