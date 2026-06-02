特朗普：未收到伊朗暫停對話消息　雙方談判正快速推進

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月1日表示，尚未收到伊朗有關暫停對話的消息，強調將繼續實施海上封鎖。他其後又宣布，與伊朗的談判仍在進行，且正快速推進。



檔案照片：美國 2026年3月31日，特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的關於郵寄選票的行政命令簽署儀式上發表講話。（Reuters）

特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時稱，尚未收到伊朗有關暫停談判的消息，「說實話，我覺得我們之間的交流已經太多了。我認為保持沉默會很好，而且這種沈默可能會持續很長時間」。

他補充說，「這並不意味著我們要去那裡大肆投擲炸彈。我們將繼續維持（海上）封鎖」。他同日接受CNBC訪問時也稱，「說實話，我不在乎談判是否結束……我一點也不在乎」。

2026年5月31日，黎巴嫩南部繼續遭以色列空襲後，竄起滾滾濃煙。 （Reuters）

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）同日稍早時間報道，由於以色列持續在黎巴嫩和加沙開展軍事行動，伊朗談判團隊暫停通過中間人與美國對話和文本交換，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。

在特朗普宣布已分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）方面通電話，雙方同意為當前緊張局勢降溫後，他又宣布，美國與伊朗的談判正在繼續，且正快速推進。