特朗普：美伊或一周内達成協議 涉及以黎小插曲已獲解決
伊朗媒體6月1日報道，伊朗方面因不滿以色列加強打擊黎巴嫩，決定暫停透過斡旋方與美國交換信息，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日數度回應事件，據美國廣播公司（ABC）最新報道，特朗普認為美伊將在「未來一周內」達成協議，以延長停火期限並重開霍爾木茲海峽。他形容目前進展順利，看起來很不錯，「今天出現了一點小插曲，但我很快就扭轉了局面。」
曾稱不在乎談判是否結束
特朗普當日曾數度回應事件，他接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時表示，尚未收到伊朗有關暫停談判的消息，「說實話，我覺得我們之間的交流已經太多了。我認為保持沉默會很好，而且這種沈默可能會持續很長時間」。
他補充說，「這並不意味著我們要去那裡大肆投擲炸彈。我們將繼續維持（海上）封鎖」。他同日接受CNBC訪問時也稱，「說實話，我不在乎談判是否結束……我一點也不在乎」。
稱分別與內塔尼亞胡及真主黨通話促停火
在特朗普宣布已分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）方面通話，以色列同意不向黎巴嫩首都貝魯特派遣部隊，真主黨也同意停火後，他又宣布美伊談判正在繼續，且正快速推進。
其後ABC報道，特朗普證實，當日美伊之間發生小插曲，該插曲的起因是伊朗對以色列打擊黎巴嫩一事感到不滿，「於是，我與黎巴嫩真主黨通了話，告訴他們不許開火；隨後我又聯繫了內塔尼亞胡，同樣告訴他不許開火。結果，雙方停止了相互攻擊。」
特朗普又稱，與伊朗達成和平協議或比取得軍事勝利更好。至於重開霍爾木茲海峽的諒解備忘錄何時能夠擬定並獲批，特朗普表示：「我想，這大概會在未來一周內實現。」他透露，目前他尚未正式簽署該諒解備忘錄，因為「還需要爭取落實幾個關鍵的細節條款。」
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）同日稍早時間報道，由於以色列持續在黎巴嫩和加沙開展軍事行動，伊朗談判團隊暫停通過中間人與美國對話和文本交換，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。