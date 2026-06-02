特朗普：美伊或一周内達成協議　涉及以黎小插曲已獲解決

伊朗媒體6月1日報道，伊朗方面因不滿以色列加強打擊黎巴嫩，決定暫停透過斡旋方與美國交換信息，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日數度回應事件，據美國廣播公司（ABC）最新報道，特朗普認為美伊將在「未來一周內」達成協議，以延長停火期限並重開霍爾木茲海峽。他形容目前進展順利，看起來很不錯，「今天出現了一點小插曲，但我很快就扭轉了局面。」



檔案照片：美國 2026年3月31日，特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的關於郵寄選票的行政命令簽署儀式上發表講話。（Reuters）

曾稱不在乎談判是否結束

特朗普當日曾數度回應事件，他接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時表示，尚未收到伊朗有關暫停談判的消息，「說實話，我覺得我們之間的交流已經太多了。我認為保持沉默會很好，而且這種沈默可能會持續很長時間」。

他補充說，「這並不意味著我們要去那裡大肆投擲炸彈。我們將繼續維持（海上）封鎖」。他同日接受CNBC訪問時也稱，「說實話，我不在乎談判是否結束……我一點也不在乎」。

2026年5月31日，黎巴嫩南部繼續遭以色列空襲後，竄起滾滾濃煙。 （Reuters）

稱分別與內塔尼亞胡及真主黨通話促停火

在特朗普宣布已分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）方面通話，以色列同意不向黎巴嫩首都貝魯特派遣部隊，真主黨也同意停火後，他又宣布美伊談判正在繼續，且正快速推進。

其後ABC報道，特朗普證實，當日美伊之間發生小插曲，該插曲的起因是伊朗對以色列打擊黎巴嫩一事感到不滿，「於是，我與黎巴嫩真主黨通了話，告訴他們不許開火；隨後我又聯繫了內塔尼亞胡，同樣告訴他不許開火。結果，雙方停止了相互攻擊。」

特朗普又稱，與伊朗達成和平協議或比取得軍事勝利更好。至於重開霍爾木茲海峽的諒解備忘錄何時能夠擬定並獲批，特朗普表示：「我想，這大概會在未來一周內實現。」他透露，目前他尚未正式簽署該諒解備忘錄，因為「還需要爭取落實幾個關鍵的細節條款。」

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）同日稍早時間報道，由於以色列持續在黎巴嫩和加沙開展軍事行動，伊朗談判團隊暫停通過中間人與美國對話和文本交換，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。