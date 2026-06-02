特朗普政府18億美元「反武器化基金」惹朝野批評　華府擬撤回

知情人士透露，美國特朗普政府計劃撤銷一項近18億美元（約140億港元）的「反武器化基金」。這項基金原擬用於補償那些聲稱遭政府「武器化執法」對待的受害者，但遭共和、民主兩黨批評是為特朗普政治盟友設立的「小金庫」。



這項基金源於特朗普（Donald Trump，又譯川普）與美國國稅局（IRS）就2019年稅務資料泄露事件達成的和解協議。特朗普早前起訴國稅局，指其稅務資料遭泄露給《紐約時報》。

美國司法部上個月說，作為設立「反武器化基金」的一部分，特朗普將撤回針對國稅局的訴訟。司法部原稱，基金將賠償遭政治動機調查或法律行動影響的人士，即特朗普及其盟友所謂遭政府「武器化」打壓的受害者。

彭博社引述知情人士的報道中，並未透露其他更多細節，包括有關決定是否將影響特朗普與稅務局的和解協議。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普來到白宮橢圓形辦公室，簽署赦免涉在2021年國會騷亂事件後受指控人員的命令。（Reuters）

不過，這項安排引發強烈爭議。批評者指出，基金可能讓特朗普盟友受惠，甚至包括部分參與2021年1月6日衝擊國會山事件的人。多名共和黨參議員也反對為此撥款，並威脅阻撓移民執法相關法案。

美國參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）說，若政府主動取消基金，「將是最理想結果」。

這項基金目前面臨多宗訴訟，包括參與應對國會騷亂的警員提起的訴訟。

維珍尼亞州一名聯邦法官上周已暫時禁止政府推進基金運作；司法部則回應說，雖「強烈反對」這一決定，但會遵守法院的裁決。

提告該基金的組織之一「民主前進」（Democracy Forward）主席佩里曼（Skye Perryman）則發布聲明說，即使政府終止計劃，也不會立即撤訴，直到確認有關安排不會重啟為止。

本文獲《聯合早報》授權轉載

