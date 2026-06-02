阿拉木圖｜香港往返哈薩克直航明年開辦　一文看當地美食景點

正訪問中亞的行政長官李家超周二（6月2日）繼續哈薩克行程，期間宣布本港航空公司明年首季將開辦哈薩克阿拉木圖直航班機。國泰航空隨後表示，每周將有三班直航航班。阿拉木圖是哈薩克最大城市，靠近中國和吉爾吉斯邊境。



阿拉木圖市是哈薩克東南部阿拉木圖州下轄的城市，地處「天山」山脈腳下。其氣候溫暖，以盛產蘋果著稱，阿拉木圖在哈薩克文中的意思就是「蘋果之城」。

特色美食

用馬肉製作的卡茲香腸、駱駝奶、鱘魚子醬、鱘魚肉以及羊眼，在哈薩克，那都是美味佳餚。

夏季雪景

於阿拉木圖市南方約15公里的大阿拉木圖湖是一座冰川融水形成的高山湖泊。由於海拔較高，夏季湖水溫度常年低於攝氏8度。同樣，因為高山環境氣候多變，即使平地炎熱，高山湖區也可能遇突發性降溫或降雪，為遊客帶來冰火交融的獨特體驗。

大阿拉木圖湖：阿拉木圖之珠和阿拉套島國家公園也是該市的飲用水源。（哈薩克政府網站）

國家歷史象徵之一「金人」

哈薩克1969至1970年間在伊塞克鎮發掘出塞人王族墓葬，當中出土的一副穿滿黃金裝飾、保存完整衣服的人骨骨骸，被命名「金人」。整個「金人」身上裝飾的金製品逾4千塊，其含義爲「幫助領袖達到與日月同輝的地位」。

「金人」反映塞人在文化、藝術和政治等方面的較高成就，已成爲哈薩克斯坦最著名的歷史文化遺産之一，曾作爲哈薩克國寶在中國、美國、俄羅斯、日本、韓國和歐洲等國家和地區舉行巡展。