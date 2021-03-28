韓國殘酷校園欺凌　小六女被塞馬桶刷吞洗髮精　加害人僅停學5天

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-29 10:18

韓國一位家長日前在總統府青瓦台網站上的國民請願版面，揭露了自己的寶貝女兒遭到多名同儕強迫吞下洗髮精、正臉向下被壓進馬桶「水刑」等恐怖欺凌案件，而且事發地點竟然是在慶尚南道一家「以人品教育為目標」的寄宿型私立學校，如今看來相當諷刺。

根據南韓《東亞日報》報道，一名小學六年級女童自本年一月中旬起遭到同寢室的一名同年級學生與兩名學姊的殘忍欺凌，除了言語辱罵，也常對她拳腳相向、掐捏胸部等肢體上的欺凌，甚至出現將蚊怕水塗在眼下、馬桶刷強塞嘴巴、用保溫杯盛裝洗衣液、衣物柔順劑並脅迫飲用，甚至直接將受害者正臉浸入馬桶水中等許多難以想像的恐怖惡行。

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寫下請願文的家長痛訴，加害學生不僅對女兒實施肢體暴力，更承受了精神虐待，加害者不僅威脅她必須偷來父母的貴重物品，還在她的儲物櫃寫下粗言穢語，但女兒沒有攜帶手機，因此求助無門，甚至女兒在事情曝光後已經離開私塾，卻仍然在社交平台中遭到同學辱罵。

報道指出，女童平時與父母分居，早上去學校上課，放學後便在一家以「人品教育」為辦學宗旨的寄宿型私塾度過剩餘時光，而當女童母親致電確認欺凌事件時，私塾職員則宣稱：「是女童覺得愧對同學才自行將臉放進馬桶」、「睡同一宿舍寢室是為了希望她們能盡快和好」、「應該是女童對學姊不禮貌，學姐一氣之下才打人的」等說法。

河東教育支援廳24日宣布，加害學生承認了部分暴力行為，因此對3人實施停學5天、書面道歉、特別教育與監護人特別教育等處分。對此，受害女童的父母以教育廳處分過輕為由，提交起訴書，警方則正在介入調查中。

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