美國紐約光天化日發生槍殺案　38歲女子向51歲前女友開槍

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-22 23:10

美國紐約布魯克林區（Brooklyn）4月21日下午發生槍殺案，38歲女子貝爾（Latisha Bell）涉嫌在光天化日之下開槍殺害51歲前女友托馬斯（Nichelle Thomas），閉路電視片段顯示，貝爾當時走近托馬斯，並近距離開槍，事件在當地引起關注。

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《紐約郵報》報道，死者托馬斯在近下午1點時遭殺害，閉路電視片段顯示她當時在街上步行，並未留意到有人想對她施襲，當她到達某處準備開門，38歲的貝爾疑似從後方衝出並拔槍，然後近距離向托馬斯的頭部開槍。托馬斯隨即倒地，開槍女子之後逃離現場，整個過程僅有9秒。

美國警方表示，托馬斯之後送醫，但回天乏術。報道引述消息人士稱，托馬斯與疑兇貝爾本來是戀人關係，後來因不明原因分手，警方正循情殺方向調查，並已經拘捕貝爾，她遭起訴二級謀殺與非法擁有武器。

現場目擊者都深感震驚，在附近商店任職收銀員的阿里（Mohammed Ali）表示「我在這裏工作12年，從未見過這樣的事。」

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