全球首例　巴西男二度感染不同新冠變種病毒　或證抗體失效

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-23 12:35

一份在4月20日發布、有待同儕評審的研究指出，巴西可能出現第一宗「兩度感染新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒」後死亡的個案。病人第二次感染時，首次染疫產生的抗體疑未能發揮保護作用。病人最終死亡。

倘研究通過同儕評審，這將是全球首個個案，顯示E484K基因變異不僅可能降低「非變種」病毒株產生的抗體反應，也能「逃避」E484K變異產生的抗體。

研究報告由巴西菲瓦萊大學（Feevale University）分子微生物實驗室的研究員撰寫，它已上載至預印期刊Research Square。

文中的患者39歲，住在南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）坎普邦（Campo Bom），患有糖尿病及慢性心血管疾病。他2020年11月30日首次染疫，當時沒病徵。他之後康復。

他2021年3月11日因受染獲的父親及兄弟傳染而再度患病。他出現呼吸困難、疲倦等症狀。他的血氧含量低於95%，這是新冠肺炎臨床症狀。他被送入深切治療部，後接受插喉，惟最終在3月19日去世。

病人死後，醫院將他兩度染疫後採集得來的樣本比對，發現他第一次感染由南非病毒株變異出來的巴西P1病毒株、第二次染疫則是感染P2病毒株。

+ 4 + 4 + 4

P1及P2病毒的棘蛋白（Spike protein）帶有E484K基因變異。科學界已知的是，曾感染「非變種」病毒者，倘感染P1及P2病毒，兩者都可逃過「非變種」病毒產生的抗體。研究人員稱，巴西男病人的情況，看來是第一次染疫後產的抗體，未能防止他再受感染。

棘蛋白是病毒表面的一種蛋白質，亦是構成病毒表面突起物的東西。棘蛋白用途是與人體細胞接觸，讓細胞「打開門戶」、讓病毒入侵人體的一種「武器」。

研究人員稱，過去二度染疫者病徵一般非常輕、甚至沒病徵，惟這個案的病人情況很快惡化。文中稱，雖然看來已有愈來愈多無徵狀或徵狀溫和的「再感染」個案，但二度感染病情如巴西男子那麼嚴重是罕見。