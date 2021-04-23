印度新冠肺炎確診再破紀錄之際　300飛機乘客拒檢測集體逃走

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-23 19:32

印度4月23日公布，單日新增逾33萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，較前一天上增1.7萬多宗。這是連續第2天全球單日新增確診數量最多。印度另外新增2,263個死亡個案。

印度部分民眾在政府放寬防疫措施後對防疫鬆懈，還有部分人不想遵守規定，再加上政府人員執法不嚴，導致疫情爆炸性升溫。

印度有300名乘客4月21日搭機抵達位於阿薩姆邦（Assam）錫爾傑爾（Silchar）的庫姆康姆海格蘭姆機場（Kumbhirgram airport）後，未有按照阿薩姆邦要求進行檢測，反而製造混亂並趁機逃走。

加賈爾縣（Cachar district）助理副行政長官薩塔瓦（Sumit Sattawa）稱，有來自6部飛機、合計690名的乘客21日來到機場。他們理應到附近一間醫院進行檢測。

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約300人在機場及醫院製造混亂，並在沒檢測的情況下離開。他們對檢測費500盧比（約51港元）有意見。

警方正在追蹤這300人的身份，並會採取法律行動。薩塔瓦稱要追蹤他們是容易，因乘客在預訂機票時有提供個人資料。

690名乘客中，189人按規定前往接受檢測，當中6人確診。