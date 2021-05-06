復必泰疫苗｜卡塔爾研究：完成接種後對英國變種病毒有效率89.5％

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-06 19:28

中東卡塔爾（Qatar）自2020年底已展開大規模接種復必泰疫苗計劃，一個分析當地民眾接種數據的研究顯示，在民眾完成接種兩劑復必泰疫苗的14天後，疫苗對在英國流行的變種病毒（B.1.1.7）有效率為89.5%，至於對在南非流行的變種病毒（B.1.351）有效率則為75%。

這個有關復必泰疫苗的研究結果5月5日刊登於《新英格蘭醫學雜誌》（網站截圖）

復必泰疫苗由美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合力研發，為香港接種計劃採用的疫苗之一。

這次研究結果5月5日發表於《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine），研究分析卡塔爾民眾接種疫苗後的數據。從2020年12月21日至2021年3月31日期間，卡塔爾共約38.6萬人接種至少一劑疫苗，26.5萬人完成兩劑接種。

內容提到民眾在接種首劑復必泰疫苗後，疫苗對在英國流行的變種病毒（B.1.1.7）有效率僅為29.5%，至接種第二劑的14天後，有效率會升至89.5%。

至於預防在南非流行的變種病毒（B.1.351）方面，民眾接種首劑復必泰疫苗後，有效率為16.9%，至接種第二劑的14天後，有效率增至75%。

研究又指出，復必泰疫苗在防止重症方面的有效率很高，達到97.4%。

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專家：好消息

《紐約時報》報道，倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）研究員懷爾德-史密斯（Annelies Wilder-Smith）稱「這真的是好消息」，她又表示「到了此時此刻，我們能夠有信心地說，就算在變種流傳的憂慮下，我們可以使用這款疫苗。」