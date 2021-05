英國王室｜與兄異口同聲　哈里王子責BBC不道德採訪導致戴妃逝世

撰文: 洪怡霖 最後更新日期: 2021-05-21 13:27

英國調查報告證實英國廣播公司(BBC)記者巴希爾(Martin Bashir)1995年通過欺騙的手後,騙得戴安娜王妃(Diana, Princess of Wales)接受專訪後,哈里王子(Prince Harry)5月20日批評BBC當年的行為。

哈里當天在聲明中感謝承擔部分責任的人,形容這是為邁向公義和真相踏出第一步。

他稱這個剝削文化及不道德的採訪方式導致母親喪生,並對這些欺騙的方式至今變本加厲感到非常憂慮,批評這個問題不僅存在於傳統媒體,還存在於社交媒體平台。

哈里王子高調批評BBC,正值他快將有新節目播出之際。他與妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)接受奧花雲費專訪3月7日播出,衝擊英國王室形象。一個名為《你看不見的我》(The Me You Can't See,暫譯)的Apple TV+節目21日播出。

這個串流播放的片集首播後,梅根、Lady Gaga、奧花雲費(Oprah Winfrey)及女星格蓮高絲(Glenn Close)都會在往後的節目亮相。

由Harpo Productions提供的照片,顯示哈里王子及梅根接受美國名嘴奧花雲費訪問。節目3月7日於CBS播出。(Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images)

疑間接認曾酗酒濫藥

這是一個系列節目,主題包括心理健康,哈里將與奧花雲費以及其他來賓一起討論親身經驗。有知情人士稱,部分內容會是非常私人。

哈里在節目中自白,曾在一個周五或周六晚,喝下一週份的酒,藉此應對喪母之痛。他說,為令他在逾10年前的痛苦的感覺減少,「我願意喝酒、我願意服藥,我願意嘗試以及做那些『讓我感覺不像之前那樣』的事。」

他說:「我這樣做(喝酒)不是在享受,而是我在嘗試掩蓋一些事。」

他亦談及自己身為高級王室成員的焦慮、恐慌突襲(Panic Attack),以及他在戴妃葬禮上的經歷。戴安娜王妃在1997年8月在法國巴黎死於車禍。

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

說回BBC訪問引起的反響,英國王室第2順位繼承人威廉王子(Prince William)同日在Twitter罕有地批評BBC以欺騙的訪問形式影響母親言論。他批評這個訪問導致父母關係惡劣並傷害無數人。

戴安娜王妃1995年在肯辛頓宮接受英國廣播公司記者巴希爾訪問(Getty)

↓戴妃與弟弟史賓沙的童年照片↓

戴安娜的弟弟史賓沙伯爵(Earl Charles Spencer)稱巴希爾在90年代偽造銀行文件,令他以為有王室職員收錢泄露有關戴妃家庭的資料。巴希爾又謊稱查理斯王子夫婦身邊助手都被收買,會監視戴妃,藉此獲取史賓沙與戴妃的信任,促使他當年將巴希爾介紹戴妃,讓她1995年接受BBC專訪。

【相關圖輯】戴安娜最經典的「復仇裙」及更多引領潮流的穿搭(點圖放大瀏覽):

+ 27 + 27 + 27

【相關圖輯】全球王室女性美貌大比併 戴安娜仍無可匹敵 梅根險勝凱特(點圖放大瀏覽):