Epic Games官司Tim Cook出庭作證：蘋果沒主宰智能手機市場

撰文： 潘暘 最後更新日期： 2021-05-22 14:04

5月21日，蘋果公司（iPhone）首席執行官（CEO）庫克（Tim Cook）針對「Epic Games起訴蘋果一案」出庭作證，法官岡薩雷斯・羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）對庫克提出了一些尖鋭的問題。庫克表示，蘋果公司沒有主宰智能手機市場 。

2020年，蘋果和Epic Games捲入一場訴訟大戰。原因是Epic Games試圖通過一個服務器軟件更新，繞過蘋果應用商店App Store的支付系統，從而規避蘋果30%的營收分成。

作為回應，蘋果將《要塞英雄》（Fortnite）這款遊戲從其應用商店中移除，阻止蘋果用户安裝這款遊戲。

Epic Games認為，蘋果通過App Store控制着蘋果安裝軟件的唯一方式。另外，蘋果收取30%的營收分成，導致一些開發者選擇提高iPhone軟件的價格，最終導致消費者支付更多費用。

在5月21日的庭審中，庫克稱，「在美國，iPhone的市場份額有高的30幾巴仙。在國際上，iPhone的市場份額約為15%。」庫克引用的這些數據，旨在證明蘋果並不主導智能手機市場。庫克稱，「有一大堆不同的手機競爭對手，競爭非常激烈。」

這裏需要指出的是，庫克引用的美國市場份額數據要低於一些外部機構的預期。例如，調研公司Counterpoint Research最近在一份報告中稱，自2019年以來，根據不同的季度，這一比例在40%至65%之間。