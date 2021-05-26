不再左右逢源　選擇靠攏中國　巴基斯坦：美國不給投資和技術

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-26 23:00

巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）接受《日經亞洲評論》的專訪，回應為何疏遠美國靠攏中國。他指，巴基斯坦需要投資和技術轉讓，但美國不給，而中國給。

記者提到，巴基斯坦本來是世界為數不多的成功與中美兩國打交道的國家，但目前轉變為加入中國陣營。庫雷希表示，「我們一直在告訴美國人：如果你離開，則必須有人進來。你沒有在巴基斯坦投資，你就沒有與巴基斯坦接觸。你怎麼幫助建立與巴基斯坦的雙邊關係？你唯一可以做的就是（與我們）保持接觸。」

庫雷希將中美兩國在巴基斯坦的投資進行對比。他說：「如果中國選擇對我們投資，我們應該阻止中國嗎？我們需要投資，我們需要技術轉讓，但美國什麼都沒給我們。中國正在給予我們這些，以及更多優惠。當然，中國會進入你們沒有進入的地方。但是，我們不想陷入任何陣營。然而，中國正在滿足我們的需求。我們已經建立了經濟特區，這裏沒有限制。為什麼美國不來這裏投資呢？是我們在阻止美國嗎？不是的」。

庫雷希還特別提到，美國過去廿年一直僅通過「阿富汗稜鏡」來關注巴勒斯坦，美國與巴基斯坦之間的任何互動都與阿富汗有關，呼籲美國別再透過「阿富汗稜鏡」看巴基斯坦。「你不能一直（對我們）説，『阿富汗、阿富汗、阿富汗』」。