印度疫苗｜莫迪也是接種它　Covaxin科瓦克辛疫苗傳或反致染疫

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-03 11:49

印媒5月27日印度巴拉特生物技術有限公司（Bharat Biotech）生產的滅活新冠疫苗Covaxin（科瓦克辛）可能有品質問題。在巴西衛生部門3月底發表報告時，印度國內人口已接種900萬劑Covaxin。印度總理莫迪（Narendra Modi）3月1日接種的也是這款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

印度《明特報》（Mint）5月27日稱，巴西國家衛生監督局（National Health Surveillance Agency，ANVISA）3月31日曾發表報告稱，巴拉特生物技術公司跳過了一些關鍵步驟，或無法確保疫苗中的新冠病毒（SARS-CoV-2）被完全滅活，以及不能在人體內繁殖。

內文稱，這意味着某些批次的Covaxin疫苗可能「非常真實的風險」，為接種者帶來疫苗本該預防的疾病。報告還指出，不同劑次的Covaxin疫苗在效力方面可能存在差異。根據該報告，巴西已暫停巴拉特生物技術公司2000萬劑Covaxin疫苗的訂單。

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疫苗由巴拉特生物技術公司與印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research ，ICMR）、印度國家病毒學研究所（National Institute of Virology，NIV）合作研發，2021年1月3日由印度藥品管理總局（Drugs Controller General of India，DCGI）批准緊急使用，需要接種2劑。

《明特報》稱巴拉特生物技術公司創始人兼董事長埃拉（Krishna Ella）4月22月接受印度新德里電視台（NDTV）採訪時回應稱，巴西藥品監管機構的報告是由巴西的「民族主義」驅動的，旨在阻止印度疫苗進入巴西。埃拉並未直接回應報告中提及的安全問題。