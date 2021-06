印度疫苗｜莫迪也是接種它　Covaxin科瓦克辛疫苗傳或反致染疫

撰文: 許懿安 最後更新日期: 2021-06-03 11:49

印媒5月27日印度巴拉特生物技術有限公司(Bharat Biotech)生產的滅活新冠疫苗Covaxin(科瓦克辛)可能有品質問題。在巴西衛生部門3月底發表報告時,印度國內人口已接種900萬劑Covaxin。印度總理莫迪(Narendra Modi)3月1日接種的也是這款新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗。

印度《明特報》(Mint)5月27日稱,巴西國家衛生監督局(National Health Surveillance Agency,ANVISA)3月31日曾發表報告稱,巴拉特生物技術公司跳過了一些關鍵步驟,或無法確保疫苗中的新冠病毒(SARS-CoV-2)被完全滅活,以及不能在人體內繁殖。

內文稱,這意味着某些批次的Covaxin疫苗可能「非常真實的風險」,為接種者帶來疫苗本該預防的疾病。報告還指出,不同劑次的Covaxin疫苗在效力方面可能存在差異。根據該報告,巴西已暫停巴拉特生物技術公司2000萬劑Covaxin疫苗的訂單。

疫苗由巴拉特生物技術公司與印度醫學研究理事會(Indian Council of Medical Research ,ICMR)、印度國家病毒學研究所(National Institute of Virology,NIV)合作研發,2021年1月3日由印度藥品管理總局(Drugs Controller General of India,DCGI)批准緊急使用,需要接種2劑。

《明特報》稱巴拉特生物技術公司創始人兼董事長埃拉(Krishna Ella)4月22月接受印度新德里電視台(NDTV)採訪時回應稱,巴西藥品監管機構的報告是由巴西的「民族主義」驅動的,旨在阻止印度疫苗進入巴西。埃拉並未直接回應報告中提及的安全問題。