中國科興疫苗｜新加坡專家組稱　有待提供進一步數據作評估

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-07 22:59

新加坡的專家委員會6月7日稱繼續認為輝稱疫苗及莫德納疫苗有效。會方稱網上流傳信使核糖核酸（mRNA）對變種變毒無效並非真實。

「輝瑞疫苗」由美國藥廠輝瑞（Pfizer）以及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發；「莫德納疫苗」由美國藥廠莫德納（Moderna）研發。它們都是以信使核糖核酸（mRNA）技術製成。

委員會稱留意到社交媒體上傳播的訊息，稱mRNA疫苗對新的變種病毒無效，而滅活疫苗能就此提供較好的保護，由中國研發的科興疫苗（商品名稱是克爾萊福，CoronaVac）正是其中一個例子。

會方聲明指出：「我們的評估是，基於持續檢視數據及證據，仍認為mRNA疫苗是安全以及高度有效，以及它繼續展示出、對外界關注的變種病毒，它有保護力。」

文中稱撇除外界對Delta變種病毒的擔憂，正在出現的數據表明，mRNA疫苗繼續有效。Delta變種病毒株首次於2020年10月在印度發現。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為5月14日，新加坡民眾在超市排隊付款，期間遵守社交距離措施。（AP）

文中亦談及滅活疫苗：「滅活新冠疫苗有可變的保護力（variable protection），以及現時無證據顯示，滅活疫苗對外界所關注的病毒展示出的效力，高過mRNA疫苗。」

新加坡將允許私人醫療業通過特別採用程序（Special Access Route，SAR）引進被世界衛生組織（WHO）列入緊急使用清單的新冠疫苗。科興生物的疫苗已被列入了世衛組織的清單。它將會以不獲政府補助的形式，在新加坡供人接種。

委員會稱「科興疫苗已在國際多個研究中展示出它有可變的保護力。」它稱，「疫苗最完整的分析是展示出它的有效率為51%。」

文中指出，科興疫苗仍未符合新加坡衞生科學局（Health Sciences Authority，暫譯）要求，仍需有關方面提供進一步的安全及質素數據，以達到進行評估的要求。

會方也稱，科興疫苗對較新的變種病毒如Delta變種病毒、以及產品在現實世界的表現仍屬未知。

文中提及外界所關注的病毒，包括更具傳染性的Delta變種病毒。它是導致新加坡這一波疫情迅速傳播的原因。