G7峰會｜美媒：拜登擬聯同歐盟推動改革世貿規則應對中國

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-10 12:44

已抵英國開始訪歐之旅的美國總統拜登（Joe Biden）下週將往比利時布魯塞爾出席美國與歐盟峰會。美媒6月9日引述內部文件稱，他將與歐盟聯手推動世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）改革規則。

他10日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面，11日至13日出席在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行的七國集團（G7）峰會。他14日至15日在比利時首都布魯塞爾參加北約峰會和美國-歐盟峰會。拜登在16日前往瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行雙邊會晤。

彭博社9日引述它取得的峰會公報草稿稱，拜登除將致力修復同與歐盟關係，亦會聯手推動改革世貿組織（WTO），並使中國受到約束。

拜登訪歐：圖為美國總統拜登及夫人吉爾6月10日乘空軍一號專機，抵達位於英國康沃爾郡紐基的機場。（AP）

草稱內文稱，美歐計劃以更有效的法規更新WTO的貿易規則，當中包括應對產業補貼、國有企業的不公平行為，以及其他扭曲貿易和市場的做法。不過內文有可能改變。此外雙方亦同意處理、它們認為中國有在進行的經濟脅迫（economic coercion）問題。