美國月內發布UFO報告　議員：正在發生我們無法駕馭的事

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-19 11:07

美國政府預計將於6月25日前向國會提交有關「不明空中現象」（UAP）的報告。有國會議員獲知這份報告的機密簡報後表示，不明飛行物體（UFO）會給美國帶來「國家安全方面的問題」。

美國軍方通常將UFO稱為UAP。UAP一詞用以指代「未經授權、未識別的飛機或物體被目擊與觀察到進入或行動於各種軍事管控的訓練區域」的現象。

英國《衞報》6月17日報道，一些美國國會議員對於這份報告的內容深感擔憂。田納西州共和黨籍聯邦眾議員伯切特（Tim Burchett）説：「很顯然，正在發生一些我們無法駕馭的事情。」

紐約州民主黨籍聯邦眾議員馬洛尼（Sean Patrick Maloney）也對《紐約郵報》表示：「我們認真對待不明空中現象事件，這也是在為美國軍人的安全以及美國的國家安全利益問題做保障。所以我們想知道所要對付的究竟是什麼。」

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美國國防部研究不明飛行物的「先進航空威脅識別計劃（AATIP）」前負責人埃利松多（Luis Elizondo）上週 向《華盛頓郵報》表示，UAP構成了嚴重威脅。他說：「在這個國家曾發生過這樣的事件：這些UAP干擾了我們的核力量，使我們的核力量無法起作用。」他還指出，在其他國家，UAP也會干預核力量，但結果卻是使其發揮作用。

據悉，最近美國公布數十段經官方證實的不明飛行物影片，加之國防部即將發佈相關報告，美國國內引燃了數十年來未有的對於不明飛行物的熱情。

長期以來，一些美國國會議員和國防部官員一直對美軍基地上空有不明飛行物出現深表擔憂，因為這些飛行物對軍用飛機構成威脅。然而，關於這些不明飛行物的來源，各方尚未達成共識，一些人認為這些可能是其他國家操縱的無人機，或被用於收集情報，與外星人無關。