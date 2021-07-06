新冠肺炎｜英國7月19日起撤銷大部份防疫規例　包括「口罩令」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-06 01:10

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月6日召開記者會，公布在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續之際，英格蘭解封路線圖的最後一步計劃，7月19日開始實行。差不多所有防疫規例19日起撤銷，當中包括「口罩令」以及在家工作的安排。

其他會在19日撤銷的規例包括「限聚令」、要求人們在特定場合佩戴口罩，以及在酒館及酒吧保持社交距離，這些安排是英格蘭撤銷封鎖措施路線圖的最後一步。

約翰遜想在管理新冠肺炎一事上，自部級法令中走出來。

政府會鼓勵人們自行就感染風險做出判斷。他想看到人們有一個與病毒共存的、新的生活方式。

至於英國是否真的會推進到解封路線圖的第4步、亦即最後一個步，會在數週內經檢視最新數據，以及政府在撤除限制的試驗有結果後，做出最後決定。

英國新冠肺炎疫情：圖為7月5日，遊人來到漢普頓宮花展的會場。這個活動在2020年因疫情而取消。（AP）

7月19日後，英國將有以下安排：

・不再就社交接觸設限，以讓人們聚會，且人數不限；

・在大部分環境下撤除「1米距離」的限制，除了特定地方如機場；

・餘下所有商戶，包括夜店都可重開；

・大型活動如運動比賽或音樂會將不設人數上限；

・不再規定身在商店及公共交通工具的人須佩戴口罩；

・政府將不再要求人們在家工作；

・不再就前往看護中心看望他人的訪客人數設限。

此外政府亦選擇不推行「本地疫苗護照」，並要求人們在進入酒館、酒吧、餐廳及其他場所時向店家展示。

+ 2 + 2 + 2

政府5日發聲明指，約翰遜將宣布：「我們今天將羅列我們踏入第4步的時候，可以怎樣恢復民眾的自由。不過我必須強調疫情尚未結束且未來數周病例數字將繼續上升。」

約翰遜稱：「我們開始學習與這種病毒共存時，我們必須都繼續謹慎地管理來自新冠的風險並行使我們生活中的判斷力。」