新冠肺炎丨印尼傳媒：當地測試科興疫苗首席科學家疑確診身亡

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-07-08 00:57

印尼傳媒7月7日報道，當地一名領導科興新冠疫苗臨床實驗的科學家懷疑死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），終年50多歲。

路透社引述印尼傳媒報道，國營生物製藥（BioFarma）科學家諾維亞（Novilia Sjafri Bachtiar）死於疫情，並根據防疫指引埋葬。

當地國營企業部長托希爾（Erick Thohir）在Instagram悼念諾維亞，指對方是生物製藥的首席科學家，領導數十次的臨床實驗，包括與科興合作的新冠疫苗實驗等。他指出，生物製藥為印尼數以千萬民眾接種疫苗，希望令國家從疫情中解放。

托希爾沒有提及諾維亞的死因，生物製藥亦暫時未有回應。

科與是印尼普遍使用的疫苗，不過根據當地獨立數據組織Lapor COVID-19顯示，自6月以來，有131名醫護人員喪生，當中50人是在7月死亡，而且大部分都是接種科興疫苗。

這些數據令外界更加質疑科興疫苗能否阻止感染後入院及死亡的情況，不過科興的發言人6月強調，初步數據顯示其疫苗有效阻止Delta變種病毒。

目前Delta變種病毒在印尼肆虐，當地在7日新增34,379宗確診個案，並首次錄得單日過千宗死亡個案。

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