美洲國家盃｜巴西大戰阿根廷前夕　有嘉賓企圖以虛假檢測報告入場

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-11 04:57

美洲國家盃7月10日上演終極一戰，由主辦國巴西迎戰宿敵阿根廷，南美洲足協（CONMEBOL）安排近7000名嘉賓到場觀賽，但發現有不少人手持虛假的新型冠狀病毒陰性檢測報告。

這場南美洲球壇的重頭戲在著名的里約熱內盧（Rio de Janeiro）馬拉簡拿球場（Maracana Stadium）上演，市政府9日決定容許球場十分一容量或大約6500名觀眾入場，而南美洲足協則安排巴西及阿根廷足總各自邀請最多2200名賓客。

【尼馬精彩助攻盧卡斯柏基達射入（按圖放大）】

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尼馬在美洲國家盃四強賽事中，扭過秘魯守將阿歷山大哥倫斯後傳中，助攻盧卡斯柏基達。（Reuters）

阿根廷足總表示已經向居於巴西的阿根廷公民分發2100張門票，當中包括效力巴西球會的職球員。而在開賽前數小時，有不少獲邀人士到馬拉簡拿球場外聚集取認證，但他們都沒有遵守社交距離。

根據規定，所有賓客必需取得陰性檢測證明才可進場，不過南美洲足協發現一批「相當數量」的聚合酶連鎖反應（PCR）虛假檢測報告，但沒有公布實際數字，同時指這些人士將禁止入場。至於其他觀眾在場內需要經常戴口罩和保持2米社交距離，並禁止飲食。

【美斯在對哥倫比亞的下半場大部分時間的足踝都有血跡】

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美斯與拿達路馬天尼斯慶祝入球，阿根廷最終在美洲國家盃四強以互射十二碼擊敗哥倫比亞，決賽與巴西一決高下。（Getty Images）

今屆美洲國家盃原本由阿根廷及哥倫比亞合辦，但哥倫比亞因為爆發示威而導致局勢不穩，南美洲足協認為當地無法安全舉行賽事，改為阿根廷一手包辦，惟阿根廷則因為疫情反彈，於是臨時退出主辦。

巴西最終臨危受命接手，但當地的疫情同樣嚴峻，導致決賽之前的27場賽事都是閉門舉行。