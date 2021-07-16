新冠肺炎｜英國研究指病人有逾2百症狀及後遺症　男人最痛算這種

英國倫敦大學學院（University College Londo，UCL）最新研究指出，長期新冠患者可能出現高達203種症狀，最常見的包括容易疲勞、與記憶認知功能障礙有關的腦霧（brain fog）、生心理狀態惡化等等，甚至還有少數患者通報陰莖或睪丸尺寸變小，而且約65％患者出現症狀至少6個月。



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論文第一作者、UCL神經科學家阿克拉米博士（Dr Athena Akrami）表示，「超過85%受訪者經歷記憶與認知障礙，這是最廣泛且長期的神經症狀，在各年齡層都一樣普遍，並對工作產生重大影響」。她提到，頭痛、失眠、暈眩、神經疼痛、顫抖、對亮光與噪音敏感等症狀都很常見，「可能意味着涉及中樞和周圍神經系統、更嚴重的神經問題」。

阿克拉米博士表示，此研究為迄今最完整的長期新冠症狀描述，團隊希望藉此建立完善醫療資源體制，幫助更多染疫後卻仍默默受苦的人，「現在顯然需要擴大醫療指導方針，診斷長期新冠時，評估更廣泛的症狀」。

研究團隊未來將關注長期新冠其他新課題，包括診斷及抗體測試、症狀群集（symptom clustering）、患者的心理健康狀況以及該疾病對社會經濟的影響。此研究被發表在醫學期刊《刺針》（The Lancet）。

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