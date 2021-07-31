東京奧運．新聞教室︱藝術比賽曾是奧運項目　鬥繪畫又比拼寫作

東京奧運賽事如火如荼上演，大眾觀看運動員比賽之餘，又可有想到藝術比賽也曾經是奧運會項目？現代奧運有逾百年歷史，比賽項目經歷無數變化，藝術競賽正是遭遺忘的比賽項目之一，在1912年至1948年之間，奧運會頒發過147塊藝術比賽的獎牌。



奧運藝術比賽最早出現在1912年瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）奧運，國際奧委會創辦人顧拜旦（Pierre de Coubertin）當時積極提倡身體與心靈都要均衡發展，主張把藝術帶入比賽，促成奧運藝術比賽的誕生。

圖為國際奧委會創辦人顧拜旦（Pierre de Coubertin）（FB@International Pierre de Coubertin Committee）

繪畫、文學都是比賽項目

藝術比賽共分成五個不同領域，包括建築、繪畫、雕塑、文學及音樂，然後部份領域又再分設不同項目，例如文學有戲劇項目、詩歌項目等，每個項目會頒發金、銀、銅牌。

這些比賽作品內容須與體育有關，以符合奧運主題，大會也主張只讓業餘藝術家參賽。各參賽者會向奧運會遞交作品，這些作品會向公眾展出，至於在音樂項目，參賽者會有1小時的表演時間。

1924年巴黎奧運，23國參加藝術奧運比賽，共提交189份作品。至1932年奧運，作品數目已升至1100件。

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在這數十年間，曾有運動員跨領域奪獎、「能文能武」的例子出現，例如美國選手懷南斯（Walter Winans）在1908年倫敦奧運憑射擊贏得金牌，之後在1912年的斯德哥爾摩奧運上，他奪得藝術比賽內的雕塑項目銀牌。

為何藝術比賽會消失？

1932年洛杉磯奧運期間，有近40萬人次曾到博物館觀看藝術比賽的作品，但是相對於動感十足的運動比賽來說，靜態的藝術比賽獲得的關注程度始終低一大截。

據《史密森學會雜誌》（Smithsonian Magazine）指，在藝術界內，不少內行人也不支持這個比賽，他們認為這是由外行人發起的賽事，以及要求作品與體育有關，限制多。

東京奧運：畫家科普利（John Copley）的版畫作品Polo Players，他奪得1948年奧運繪畫項目的銀牌（蘇格蘭國立美術館）

至1940年代，當時的國際奧委會主席布倫代奇（Avery Brundage）推崇嚴格執行「業餘者才能參賽」的規則，奧運藝術比賽被指已成不少專業者趁機推銷作品的場地，這引起各方激烈辯論，結果在1948年倫敦奧運後，藝術比賽從奧運項目之中消失，變成只以展覽形式舉辦，不頒發獎牌。

在近數十年，大眾已漸漸遺忘藝術比賽曾是奧運會項目的事情，國際奧委會有意「復興」比賽，近年在奧運會之外舉行名為「運動與藝術」（Sport and Art）的競賽，收集各地藝術家作品，例如在2012年設有雕像與畫作比賽，得獎者會獲得證書與現金獎。