新冠肺炎｜超級變種病毒幾乎肯定會出現？英國：恐致現有疫苗失效

英國一批學者7月30日警告，稱差不多肯定一個新冠病毒（SARS-CoV-2）的變異病毒株會出現，「導致現有疫苗失效」。



英國緊急情況科學諮詢小組（Scientific Advisory Group for Emergencies，SAGE）30日發表日期為26日的論文，提及上述內容。

惟這分析尚未經同行評審（peer review）。這個早期的研究是理論性的，以及沒提供任何「有超級變種病毒正在在傳播」的證據。它是為在緊急時期中，以預印本形式向政府提供快速證據（rapid evidence）。

他們所以撰寫這個分析，是因「不太可能」根除新冠病毒，以及他們「很相信」變種病毒會繼續出現。他們說「幾乎可肯定」將會有「逐漸或間斷地積累的抗原變異，最終導致現有疫苗失效。」

他們建議當局繼續盡其所能減少病毒傳播，以減少出現一種新的、「疫苗無效的變異病毒株」（vaccine resistant variants）出現的可能性。

印度新冠肺炎疫情：圖為6月9日印度海德拉巴的警察使用以新冠病毒外型作設計的裝備，呼籲人們注意防疫。（AP）

死亡率或可達35%

內文指出未來可能會出現一種致命率與中東呼吸綜合症（MERS）相若的新冠變種病毒株。

MERS致死率為35%。嚴重急性呼吸綜合症（SARS）致死率為10%。

文中稱，這新變種病毒株對疫苗和抗病毒藥物的抵抗力更強，即使在已接種疫苗，死亡率也可能增加。內文稱這種情況「幾乎肯定」發生。

專家稱這可能因為兩種「需要關注的變異病毒株」（variant of concern）或正在調查中的變異病毒株「重新結合」而發生，例如Beta（首先在南非被發現）及Alpha（首先在英國被發現）或Delta變異病毒株（首先在印度被發現）。

SAGE亦稱，有一個情境是，一個變異病毒株能逃避現有的疫苗，因為所謂「抗原漂移」（antigenic drift）的情況「差不多肯定」會發生。